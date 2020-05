Al cumplirse un año de Cardones- Polpaico, ISA refuerza su compromiso con el desarrollo energético sostenible

En momentos en que se viven los impactos del Covid-19, ISA reafirma su compromiso con el desarrollo de Chile para avanzar en la descarbonización de la matriz energética y seguir conectando a millones de hogares con energía limpia.

La compañía a través de su filial de energía ISA Interchile, celebra un año de la entrada en operaciones de la Línea de Transmisión Cardones – Polpaico 2x500 kV, lo que ha significado no solo completar la interconexión del país bajo un solo Sistema Eléctrico Nacional a 500 mil voltios, sino que ha permitido el ingreso masivo de energía renovable de fuentes eólicas y fotovoltaicas generadas en el norte del país, habilitando la estrategia de descarbonización de la matriz energética reconvirtiéndola hacia energías limpias y un Chile más sostenible.

“Tenemos una apuesta de largo plazo por Chile. Hoy, es el único país en Latinoamérica en el que tenemos presencia con los tres negocios que operamos: Vías, Energía y Telecomunicaciones. Creemos en Chile y en su gente; queremos seguir creando valor sostenible, y sabemos que para ello los gobiernos y las empresas debemos prepararnos para asumir los retos futuros que trascienden la operación de los negocios, y que implican respuestas a una industria distribuida, digitalizada, descarbonizada, integrada e incluyente, pero sobre todo con una sociedad más informada y participativa”, explica el presidente de ISA, Bernardo Vargas.

La Línea de Transmisión Cardones – Polpaico 2x500 kV, que se extiende a lo largo de 753 kilómetros desde la Región de Atacama hasta la Metropolitana, alcanzó su capacidad máxima de transmisión de 1.700 MVA por circuito, permitiendo el ingreso masivo de energía renovable desde el norte que hoy llega a más de 5 millones de hogares. Con todo, se proyecta que la operación de Cardones – Polpaico permitirá que a 2030 las emisiones del sector energético –producto del cierre de centrales a carbón- disminuyan en aproximadamente 60 millones de toneladas de CO2, equivalente a una reducción del 40% total de las emisiones del país en el mismo periodo.

El gerente general de ISA Interchile, Gabriel Melguizo, comenta que “vemos con gran optimismo el futuro energético de Chile y nos moviliza la búsqueda constante de nuevos desafíos. Estamos hechos para grandes cosas y la Línea Cardones – Polpaico es reflejo de aquello. Cuando se cumple un año de operación exitosa y al ver los enormes beneficios que ha entregado al sistema en su conjunto para potenciar la generación de energía renovable, nos llena de orgullo saber que somos articuladores del desarrollo sostenible de Chile. Esto es solo el comienzo”.

Mirada sostenible

En el marco de su estrategia de negocios al 2030, ISA Interchile puso la sostenibilidad en el centro de su gestión, como un valor central, lo que ha significado en primer lugar establecer un intenso dialogo durante el 2019 con todos los grupos de interés, para conocer sus expectativas y visiones respecto al desarrollo de la compañía, además de establecer una meta ambiciosa: Que ISA Interchile sea una compañía neutra en términos de huella de carbono al 2030 y que aporte de manera relevante al desarrollo sostenible de Chile.

La compañía no es ajena a la situación del país, por lo que activó un plan de medidas que contempla acciones para asegurar, en primer lugar, el servicio de transporte de energía. Se han reforzado las medidas de higiene y sanitización en Centros de Control y Subestaciones, junto a un exitoso plan de teletrabajo para el personal de oficina corporativa, medidas de coordinación como el establecimiento de un Comité de Crisis que agrupa a todas las gerencias.

Se implementó un Plan de Ayuda Humanitaria por Covid-19 en apoyo a las comunidades, que ha permitido llegar con ayuda a familias y organizaciones en territorios y áreas de influencia. A lo largo de más de 1,000 km de operación de líneas de transmisión, hay realidades muy diversas y la empresa está trabajando de manera articulada con juntas de vecinos, organizaciones sociales, autoridades y gremios, entre otras, para abordar las necesidades de la comunidad apoyando con especial energía a adultos mayores. También está trabajando intensamente para llegar, en las próximas semanas, con equipamiento para fortalecer las capacidades de hospitales y centros de salud.

Nuevas inversiones en Chile:

ISA Interchile, filial de la multilatina ISA presente en otros 12 países de la región, buscará fortalecer sus negocios en el país en la próxima década, apalancado en su plan de inversiones global al 2030, en que Chile recibirá alrededor de un tercio de la inversión para profundizar su presencia en el sector de transmisión, vías y telecomunicaciones.

“Miramos con atención las oportunidades de crecimiento en Chile, y estamos dispuestos a invertir en proyectos en cualquiera de nuestros tres negocios, en especial si tienen relación y sinergias con los que operamos actualmente y sobre todo si redundan en la calidad de vida de los chilenos”, indica el presidente de ISA, quien agrega que “de los USD 3.657 millones que invertirá el grupo en todos los países, en los próximos 5 años, USD 818 millones serían invertidos en Chile en Energía, Vías, Telecomunicaciones con una perspectiva de sostenibilidad”.

Junto con la intención de liderar los proyectos de interconexiones regionales con Perú o Argentina, la empresa también analiza participar en la licitación del proyecto Nueva Línea HVDC Kimal - Lo Aguirre, infraestructura de alta complejidad en que ISA destaca como la única empresa de transmisión eléctrica en América Latina con experiencia y éxito en la construcción y operación de líneas de transmisión de corriente continua en Brasil. A la vez, la compañía busca entrar a nuevos negocios como almacenamiento de energía, servicios energéticos distribuidos y compra de activos.

El esfuerzo chileno hacia la descarbonización: Gabriel Melguizo, gerente general de ISA InterChile

El futuro energético de Chile es renovable y solo depende de nosotros hacerlo realidad. Históricamente en nuestra matriz energética la generación de energía basada en combustibles fósiles ha sido la principal fuente de la que nos hemos valido para el desarrollo de actividades productivas y para la construcción de infraestructura, con las negativas consecuencias medioambientales y sociales que ello conlleva. Pese a su largo territorio, Chile no cuenta con grandes reservas de combustibles fósiles, o al menos no de fácil acceso, como ocurre en caso de los yacimientos de gas en la región de Magallanes. Sin embargo, la aparente pobreza energética que por décadas forzó al país a utilizar combustibles tan contaminantes como el carbón, ya no tiene sustento en la realidad. Chile es un país favorecido por el viento y por el sol, como ningún otro en América Latina.

El desierto más árido del mundo, bajo los cielos más despejados del planeta, representan una combinación única que posicionan a Chile como una potencia mundial en la generación de energía solar. A la vez, los más de 4 mil km de costa que tiene Chile continental y las planicies en el extremo austral y Tierra del Fuego, reciben de forma incesante los fuertes vientos que llegan desde el océano Pacífico, convirtiendo al litoral chileno en el escenario perfecto para la instalación de parques eólicos que transforman el movimiento de aspas y turbinas en energía limpia.

Gabriel Melguizo Posada, gerente general de ISA Interchile.

De acuerdo a cifras del Coordinador Eléctrico Nacional a abril de 2020, el 7,4% de la capacidad instalada en la Matriz Nacional corresponde a fuentes eólicas de generación, mientras que la energía solar representa un 11,2% del total de capacidad. Junto con otras fuentes renovables como hidroeléctricas, biomasa y geotermia, Chile hoy hace gala de una matriz con el 23% de su capacidad de generación en base a recursos renovables, sobrepasando con ello a la meta de 20% que el Estado se había impuesto para el año 2025.

Pero no basta solo con construir plantas solares y parques eólicos. Igual de importante y fundamental es contar con la infraestructura apropiada que permita llevar esa energía limpia a los grandes centros de consumo del país. Hasta antes de la puesta en servicio de la Línea de Transmisión Cardones – Polpaico, la “carretera eléctrica” no era lo suficientemente robusta como para transmitir toda la energía proveniente de las generadoras eólicas y fotovoltaicas ubicadas en el norte del país. Sin embargo, hoy eso ya no es un impedimento, ya que el doble circuito a 500 kV de nuestra infraestructura permitió interconectar a total capacidad el Sistema Eléctrico Nacional y ensanchar esta autopista de electrones para que millones de familias chilenas puedan aprovechar el gran capital energético que tiene el territorio, con la satisfacción de saber que cada vez que se instalan a hacer teletrabajo en casa, a educar a sus hijos con clases online o simplemente a compartir en familia durante esta cuarentena, lo están haciendo con parte importante de electricidad de fuentes no contaminantes.

Para continuar avanzando con paso firme hacia la descarbonización de nuestra matriz antes de 2040 y lograr la meta de la carbono neutralidad hacia 2050, es clave que la transición sea bien planificada y que considere el desarrollo armónico tanto a nivel técnico como normativo de toda la cadena compuesta por los segmentos de generación, transmisión y distribución, , de modo tal, que el crecimiento de uno de estos, no se vea limitado por la lentitud en la discusión normativa de otros, como el caso particular del estudio de franjas para futuros proyectos de transmisión. Juntos y trabajando coordinadamente, podremos aprovechar el momento que vive Chile en materia energética y legar a las futuras generaciones un país responsable en el uso de sus recursos naturales, consciente del cuidado y respeto de su entorno medioambiental y que sabe conjugar armónicamente el crecimiento económico con el desarrollo social de las comunidades aledañas a proyectos tan importantes como Cardones – Polpaico.