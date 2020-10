Alcalde Alessandri y balance por aniversario del 18-O: “Faltó acción. Solidarizo con Carabineros y la tremenda pega que hicieron, pero ¿qué pasa con el Estado? Contemplativo lo sentí a veces”

“Me sorprende que el Estado de Chile, con todas sus instituciones, no haya sido capaz de contener la violencia”, sostuvo esta mañana el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessadri, al realizar un balance sobre la destrucción que vivió el centro de la capital producto de las manifestaciones en el primer aniversario del 18 de octubre.

Según detalló, además de las iglesias quemadas, “hubo supermercado, farmacias, almacenes de barrio saqueadas, hubo cerca de 30 mil vecinos que revivieron la pesadilla de octubre-noviembre 2019”.

“No deja de sorprender eso sí, que lo que se conmemoraba el día de ayer, no era el acuerdo constitucional de noviembre que se corona con el plebiscito en seis días más, era el estallido de violencia, y la violencia que vimos el 18 de octubre el 2019. Entonces lo que ocurrió ayer era predecible”, sostuvo.

“Uno podía con dos dedos de frente pensar que - a pesar de que la inmensa mayoría que concurrieron a conmemorar lo hicieron de forma pacifica- iban a estar los descolgados de siempre, eso era predecible, uno no necesita ser experto en inteligencia”, explicó.

Ante esto y al daño provocado a la ciudad, Alessandri indica que a su parecer, se podría haber hecho más para detener los hechos de violencia.

“Siento que faltó acción, solidarizo con Carabineros y la tremenda pega que hicieron, pero ¿qué pasa con el Estado? Contemplativo lo sentí a veces, contemplativo mirando a través de las cámaras cómo saqueaban y destruían los barrios de Santiago”.

En esta línea, el alcalde indicó que si bien “celebra" el actuar apegado a los protocolos internacionales, esperaba una mejor contención de los destrozos y mayor presencia policial.

“A mis vecinos les digo: Santiago no va a ser zona de sacrificio, y vamos a trabajar todos juntos sin distinciones políticas, como ha sido el sello de mi gestión, para mejorar cada uno de los barrios, y también con la misma fuerza decirles que me faltó Estado, porque lo de ayer era previsible”, sostuvo. “No porque los protocolos de Carabineros hoy día llevaron a que no hayan quejas de los institutos de derechos humanos vamos a minimizar lo que ocurrió ayer: Celebro el actuar apegado a los protocolos internacionales, pero condeno con fuerza cómo arrasaron con barrios característicos y tradicionales”.

En cuanto a los dichos del ministro de Interior, Víctor Pérez, quien dijo que se protegió la infraestructura crítica como buses del Transantiago y las estaciones de Metro, Alessandri indicó que se tenían que tomar en consideración las iglesias quemadas, los supermercados, el parque San Borja y otros lugares que fueron vandalizados.

“Uno no puede calificar de exitoso o positivo, cuando hay vecinos que pasaron un 18 de octubre tormentoso, con dolor y con angustia”, agregó.