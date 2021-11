Alcalde de Curacautín tras consulta por estado de excepción: “Ojalá se extienda pero en paralelo se realicen diálogos con las comunidades”

Ubicada en la precordillera de La Araucanía, y a 84 kilómetros de Temuco, Curacautín -con aproximadamente, 25 mil habitantes- fue una de las comunas que más participación anotó en la consulta ciudadana que el fin de semana pasado organizó la gobernación regional junto con 32 municipios de la región. El objetivo fue conocer la opinión de los habitantes respecto de renovar o no el estado de excepción constitucional que rige desde el 13 de octubre en algunas provincias de La Araucanía y Biobío, cuya prórroga vota hoy martes la Cámara de Diputados.

El resultado: el 81,56% (118.258) de los votantes se pronunciaron a favor de mantener el estado de emergencia, y un 18,38% (26.655) en contra.

El alcalde de Curacautín, Víctor Barrera (independiente), fue uno de los ediles que empujaron la realización de esta consulta. Nacido y criado en esa comuna, dice que la principal forma de terminar con el conflicto en la Macrozona Sur es implementando el diálogo. “Yo fui a conversar con parte de las comunidades y agradecieron que lo hiciera sin ir con policías ni militares”, dice el jefe comunal a La Tercera. Sin embargo, considera que el estado de excepción es un apoyo en estos momentos para la seguridad.

¿Cómo es la situación en su comuna? ¿Es hoy la violencia un problema ahí?

Creo que las 32 comunas de una u otra forma tienen uno u otro matiz del conflicto. Pero no piensan lo mismo desde el punto de vista de lo que está sucediendo, del grado de intervención, el grado de violencia y lo que está sucediendo en la región y que sale a lo largo del país y de forma internacional.

En nuestra comuna estamos en una condición buena, desde el punto de vista de seguridad, de cortes de caminos. Aun así han existido hechos graves, como la quema de una escuela en Radalco.

Uno debe reconocer el dolor de las personas, independiente si es mapuche o no. Lo que hacen quienes se manifiestan en contra de la fuerza policial, es un poco en señal de lo que está sucediendo. Ambos lados, sea o no nativo de la zona, tienen miedos y temores sobre la situación.

¿Cómo observa este fenómeno? ¿Cómo lo explica?

Estoy en contra de la violencia, en contra de que quemen escuelas, que quemen fundos. Obviamente la violencia se hace parte de esto, pero es porque hay otros temas entre medio. Hay grupos, como en todos lados, mapuches, no mapuches, grupos más radicales que otros, otros actúan y no piensan en las consecuencias. Acá en Curacautín tenemos 30 comunidades, de las cuales 25 son con predios adquiridos y 4 son ancestrales.

Yo nací ahí, me he criado con gente mapuche, y nunca he tenido un conflicto. Como pueblo chico todos nos conocemos. Creo que muchas veces viene desde afuera este tema de ser un poco más radicales. Pero también dentro de las comunidades hay personas que piensan distinto.

Tengo la convicción de construir diálogos con los territorios y creo que eso le falta, que haya personas que conozcan e implementen y lleven a cabo diferentes temas. Temas integrales, más allá de la violencia.

¿A qué se refiere con que la violencia viene de afuera?

Hay grupos más radicales que muchas veces incentivan a comunidades a generar los cortes de ruta, a ir en contra del sistema. Si en los plazos correspondientes no se toman las medidas necesarias, como incorporar la educación o un plan de desarrollo, obviamente esos temas radicales se van a ir metiendo más fuerte.

¿Cuáles son las demandas que las comunidades le manifiestan?

Hay comunidades y comunidades. Hay un grupo que quiere trabajar y quiere generar planes productivos. Están dispuestos a sentarse y colaborar.

El otro día fui a una comunidad que es más radical, agradecieron mucho que haya ido sin policías. El estar ahí con ellos y escucharlos es bien fuerte y todos expresando, muchas veces, repudio. Ese sentimiento se genera en los niños. Muchas veces las familias tienen el temor de que cuando sus hijos vayan al colegio serán estigmatizados por ser mapuche. El conflicto no es solo un tema de tierras, es de integración. El principal camino para resolver esto, es escucharnos.

¿Cree que después del estado de emergencia esto se ha agudizado o no?

Es que generalmente cuando se toman estas decisiones de restricción hay temor, y eso genera una reacción que es natural. Nosotros como Curacautín no estamos llamando a la militarización, sino a que este tema se complemente.

Tenemos 55 carabineros para un universo de 18 mil habitantes y 166 mil hectáreas, si se hace la relación no es mucha la fuerza policial que puede hacer control. Es un complemento, en este caso los militares no vienen a instruir detenciones, sino que vienen a fortalecer el apoyo logístico. Creo que entre más rápido dialoguemos, esto se irá acabando y que la militarización irá siendo desplazada.

¿Por qué decidió empujar esta consulta?

El grado de inseguridad que se sentía en la comuna. Hay muy pocos Carabineros para nuestro territorio. Este refuerzo da la sensación de bajar el grado de inseguridad. Pero, insisto, aquí hay una correlación entre el diálogo y el aumento de seguridad.

Este martes la Cámara de Diputados votará la prórroga del estado de excepción, ¿cree que se debiera aprobar?

Sí, que se extienda pero en paralelo que se realicen diálogos con las comunidades. Actualmente hay una situación compleja en la región, y es necesario el apoyo en seguridad. Me gustaría que a medida que se van resolviendo cosas y que vaya disminuyendo la violencia, se baje también la cantidad de fuerza policial en las comunas.