Alcalde de Lautaro fue formalizado por abuso sexual

El Juzgado de Garantía de Lautaro rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo del alcalde de Lautaro, imputado por un presunto delito de abuso sexual, e impuso para la autoridad las medidas cautelares de prohibición de salir del país y acercarse a la víctima.

Se estableció un plazo de investigación de dos meses.

El jefe comunal fue formalizado por el delito de abuso sexual en contra de mayor de 14 años.

El delito habría ocurrido el 19 de junio de 2020 al interior del domicilio de la autoridad municipal.

Durante la audiencia, en la cual se prohibió dar la identidad y difundir imágenes del imputado, la defensa del alcalde de Lautaro, había solicitado el sobreseimiento de la causa, pero finalmente fue formalizado y se decretó en su contra las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a 50 metros a la víctima.

“La víctima de la presente causa, es una mujer mayor de edad qué concurre al domicilio del imputado en el mes de junio del año 2020. Y en ese contexto es agredida sexualmente por el imputado”, señaló la fiscal del caso Vania Arancibia.

Respecto a la solicitud de sobreseimiento de la causa, la persecutora penal añadió que la defensa “en el caso particular planteó que no existía delito y también que el imputado era inocente de los hechos que se le imputaban. En definitiva, el tribunal ha atendido los antecedentes vertidos en la audiencia y determinó no acoger la solicitud de la defensa”, explicó la fiscal Venia Arancibia.