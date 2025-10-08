SUSCRÍBETE
Nacional

Alcalde Reyes condena amenazas contra funcionarios municipales por desalojo del Campamento Dignidad y reitera que ocurrirá esta semana

Las amenazas apuntaban a posibles ataques con armas de fuego y la quema de la maquinaria que llegue al lugar.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Créditos: Municipalidad de La Florida

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, condenó las amenazas que han sufrido funcionarios municipales en el marco del próximo desalojo del Campamento Dignidad, a la vez que señaló que el desalojo ocurrirá esta semana.

En conversación con radio Agricultura es que el edil apuntó que “El desalojo programado se va a ejecutar durante esta semana, eso ya está confirmado tanto por el nivel central, como nosotros y Carabineros”.

Según agregó, “a los insultos ya uno casi que está acostumbrado a esta altura, pero hay amenazas más bien, ni siquiera a mi persona, sino más bien hacia los funcionarios municipales, que nos van a recibir a balazos, según lo que escribía esa persona, que tiene rostro, no es un bot, ni mucho menos, y que incluso, cualquier maquinaria que se acercara al lugar iba a ser quemada por parte de ellos”.

“Esta es una persona que se mostró con su rostro descubierto, de hecho mandó hasta un video, el cual, por cierto, nosotros capturamos de inmediato, descargamos esas imágenes para poder poner en antecedentes de la fiscalía también, y a través de mensajes, tanto públicos como por internos, señaló que nos iban a esperar a balazos y como le dije también, que iban a quemar la maquinaria”, detalló el alcalde.

En la ocasión, Reyes además cuestionó al Gobierno, apuntando que “las señales que han llegado muchas veces de las autoridades son confusas”.

“Yo recuerdo cuando se instaló esta pseudo mesa de trabajo, mesa de negociación en torno a San Antonio, de alguna forma se legitimaba el modelo de la toma de terrenos para obtener el resultado, entonces yo fui muy crítico, por cierto, de esa decisión que tomó en su minuto el Ministerio de Vivienda, porque la señal a mi juicio es nefasta”, señaló.

En la misma línea, abordó los orígenes del campamento apuntando que “esta toma se forma en el contexto del estallido social, donde un grupo de importantes actores políticos a nivel nacional y local también, legitimaban básicamente esta demanda que tenían las personas, un grupo solamente, esta necesidad de una solución habitacional y eso de alguna forma los autorizaba para tomar un terreno, que por definición es violenta, porque es un terreno que no te pertenece”.

“Incluso con los rucos en la calle, nosotros hemos tenido una mirada bien restrictiva respecto de eso, porque en definitiva había que buscar una solución, había que elevar una ficha, una ficha social y en general los espacios públicos, cuando son de todos, terminan muchas veces no siendo de nadie, y se generan estos espacios para incivilidades. y es progresivo, primero la incivilidad y luego viene la comisión de delitos y termina incluso en un sicariato como en el caso de Quilpué”, agregó.

