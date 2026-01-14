Sichel va más allá en pugna por Estadio Nacional e ingresa segundo recurso de protección

Este miércoles, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, presentó un segundo recurso de protección contra la delegación presidencial de la Región Metropolitana con el fin de garantizar el derecho constitucional al libre tránsito, tras la realización recurrente de eventos masivos en el Estadio Nacional que complican a los vecinos de la comuna.

El recurso, según detalló Sichel, se centra en tres ejes: el aumento de megaconciertos, el cierre arbitrario de calles y el incumplimiento del gobierno en el mejoramiento de veredas y sectores aledaños, tras la inauguración del estadio en el contexto de los Juegos Panamericanos.

“Estamos indignados y muy molestos, el estadio nacional es uno de los grandes atributos de Ñuñoa, pero pasó de ser un atributo por su uso, a un lugar que está lleno de abusos y nos agotó”, manifestó el jefe comunal.

A diferencia del recurso presentado por el concierto de Bad Bunny, este aborda toda realización de eventos en el recinto y no solo el del artista boricua.

Bad Bunny en Chile. Foto: Pedro Rodríguez.

Desde el municipio, fueron enfáticos en que no se oponen a la realización de eventos, sino que esperan ser tomados en consideración para la regulación y planificación de las medidas perimetrales y de seguridad.