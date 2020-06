Alcaldesa de Providencia hace llamado a migrantes en situación de calle a que se trasladen a albergues habilitados para ellos frente al mal tiempo

hace 21 minutos

Un numeroso grupo de colombianos pernoctaba hasta hace unos días en las afueras de su consulado. Foto: Agencia Uno.

Evelyn Matthei señaló que los cientos de migrantes que pernoctan en las afueras de las embajadas de sus países, no han querido trasladarse a refugios que han sido dispuesto con el objetivo de presionar a sus gobiernos. En esa línea aseguró que "no sacan nada con estar en la calle" ya que no hay vuelos. El SJM informó igualmente que se habilitó el Colegio San Ignacio El Bosque como albergue.