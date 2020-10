Alcaldesa Leitao y la entrada de Peñalolén a Fase 4 del Paso a Paso: “El virus sigue aquí, no se ha ido”

Una de las comunas de la región Metropolitana que este lunes 26 pasará a la etapa 4 del Plan Paso a Paso (Apertura inicial), es la populosa Peñalolén. Entre otras cosas, en esta fase se permite la reapertura de gimnasios y teatros, con aforo reducido. Al respecto, la alcaldesa Carolina Leitao (DC) se explayó con radio Cooperativa.

“Entendemos que ha habido un buen comportamiento de la comunidad. Las cifras son bastante buenas y esperamos que lo sigan siendo”, señaló la jefa comunal.

La edil falangista insistió en las medidas de autocuidado para efectos del control de la pandemia. “La primera recomendación[...]es recordarle a las personas que el virus sigue aquí, no se ha ido, no hay vacuna, por lo tanto, hay que recalcar ser majadero en el uso de la mascarilla. Ojo que ahora empieza el calor y la gente se la empieza a sacar porque le molesta. No podemos dejar de usar la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos”.

Sobre la reapertura de colegios, Leitao aseguró que hizo la solicitud de reapertura “pero solo para actividades extraordinarias, no para clases presenciales”. Entre estas actividades, destacan: atención psicopedagógica para menores, actividades prácticas de los establecimientos técnico profesionales, y atención sicológica.