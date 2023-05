Alcaldesa Matthei advierte presencia de “mafia de taxistas” que opera con taxímetros adulterados frente al Costanera Center y solicita mayores penas para estos delitos

Este miércoles, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, participó de una masiva fiscalización de la municipalidad en el eje del Costanera Center dirigida a taxis, motocicletas y también por primera vez a las bicicletas “mosquito”, para detectar así posibles infracciones de tránsito e inhibir el actuar de los denominados “motochorros”.

“Este año ya hemos retirado a más de 100 motos de circulación, y nos vemos a cada rato con personas que andan en moto que no pueden certificar que la moto sea de ellos, que no tienen ningún papel respecto a la moto, que muchas veces no tienen licencia de conducir, no tienen nada”, afirmó la alcaldesa. En lo que va del año, añadió, han realizado más de 2.100 controles de vehículos.

“El objetivo de esto es realizar controles aleatorios para poder encontrar personas que se hacen pasar como delivery, pero están cometiendo delitos”, sostuvo.

En cuanto a la fiscalización a taxistas, la alcaldesa Matthei denunció que actualmente “hay una mafia” operando que adulteran sus taxímetros para cobrar más, especialmente a los turistas que frecuentan el sector.

“En este punto sobre todo, frente al Costanera, hay una mafia de taxistas que tienen todos los taxímetros adulterados, y ellos generalmente le cobran tres o cuatro veces más de lo que debería ser la tarifa, a los extranjeros. Ellos ya saben cuando nosotros estamos acá, ellos se retiran, pero los vamos a salir a buscar”, afirmó.

En este sentido, la autoridad comunal solicitó a los parlamentarios que legislaran para que las penas en estos casos sean más graves y así, si a un taxista se le descubre que adulteró su taxímetro, “pierda para siempre la posibilidad de actuar como taxi”.

“Le hacen un daño enorme a Chile, a las personas que le cobran en exceso, pero sobre todo le hacen daño al buen nombre de los taxis, y muchas veces la gente empieza a preferir aplicaciones que no están normadas en Chile”, sostuvo. “Entonces las penas por el taxímetro adulterado deberían ser sumamente altas y en eso necesitamos legislación”.

De los motochorros, denunció, la semana pasada lograron detener a cinco, todos extranjeros.

“Lo que estamos viendo es que muchos de los extranjeros andan sin ningún tipo de documento, no andan con carnet de chofer, ni siquiera con carnet de identidad, no sabemos quienes son, las motos muchas veces no están con su documentos al día”, sostuvo al respecto la alcaldesa.

En esta ámbito, el capitán Gonzalo Muñoz, de la 19 Comisaría de Providencia sostuvo que en este trabajo buscan “prevenir, controlar, fiscalizar y educar”.

“Aquellos que utilizan estos vehículos (motocicletas), por favor háganlo con la documentación que corresponden, con los elementos de seguridad que nuestra ley señala, y no van a tener ningún inconveniente”, expresó. “Las personas tienen que entender que es un vehículos motorizados igual que auto, igual que un bus, y tiene que ir con los documentos”.

En cuanto a las las bicicletas denominadas “mosquitos”, recordó Matthei, todas serán todas retiradas de la comuna ya que no son homologables a la normativa chilena.

“Quiero volver a señalar, los mosquitos, las bicicletas a las que le ponen ese motor, se van a retirar todos, están todos fuera de norma, contaminan enormemente, contaminan acústicamente, por lo tanto se van a retirar”, afirmó tajante.