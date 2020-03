Aldo Valle, vicepresidente y vocero del CRUCh: “Hay una fractura cultural muy peligrosa en Chile y eso se manifestó en la PSU”

Por primera vez, el vocero del Cruch, Aldo Valle Acevedo (64), reconoce que el organismo que preside no previó la magnitud de la violencia que se iba a producir los días en que se rindió la PSU. “En la primera ocasión, confiamos en el sentido cívico y en la tradición que el país traía en materia de rendición de estas pruebas, y fuimos totalmente desbordados. No tuvimos la capacidad de prevenir, anticipar y diagnosticar cuál era la situación que efectivamente se estaba viviendo”, dice el rector de U. de Valparaíso, aclarando que, en ningún momento ellos, se opusieron a que Carabineros resguardara con mayor fuerza el proceso, como en su oportunidad La Moneda hizo trascender.

“Nosotros no tuvimos ninguna negativa en el sentido de que Carabineros actuara, todo lo contrario, pedimos (al gobierno) su cooperación específicamente y de manera sistemática desde el mes de noviembre”.

¿Hubo muchas advertencias de funas a la PSU en meses y semanas previas?

Sabíamos que había una crítica al diseño y aplicación de la PSU, discusión que yo considero legítima. Yo representé (a las autoridades) que iba a haber funas y manifestaciones, pero en ningún caso pensamos que se iba a llegar, por ejemplo, a arrebatar facsímiles a jóvenes que estaban rindiendo sus pruebas y luego se iban a quemar. Ni el gobierno, ni Carabineros, ni el Cruch, ni el Demre logró identificar que íbamos a tener problemas que tuvimos al interior de los recintos. No tuvimos avisos que se actuaría con la agresividad que vimos el 6, 7, 27 y 28 de enero”.

¿Por qué no comunicó que esta sería la última PSU y que se estaba elaborando una mejor prueba?

Ese anuncio no lo podíamos hacer nosotros como rectores, precisamente porque esto se daba en una coyuntura de cambio de la institucionalidad. Quienes serán responsables del proceso de admisión 2021 será el Ministerio de Educación y son ellos los que tendrán que comunicar esos cambios.

Pero con la misma calma con la que ha comunicado las polémicas decisiones del Cruch -como la suspensión definitiva de la prueba de Historia-, Valle pide poner lo ocurrido en el contexto de la grave situación que vive hoy Chile, la que califica como una “fractura social y cultural” en nuestra sociedad.

“Es mejor mirar lo que ha sucedido con una perspectiva más amplia: Chile vive hoy un estado de anomia social. Hay una fractura cultural muy peligrosa y eso se manifestó en un proceso que por años se había llevado a cabo en condiciones de respeto y civismo admirables”.

¿Cómo vislumbra este año académico?

Obviamente las universidades se verán afectadas por esta crisis sociopolítica que vive el país. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que el semestre académico empiece no más allá de la tercera semana de marzo, que al término de julio concluya el primer semestre y, paralelamente, dar las condiciones para que el debate y deliberación que habrá este año se produzca civilizadamente. Usted comprenderá que con un plebiscito que determinará si damos curso a una nueva Constitución, o se mantiene la actual, y luego con un eventual proceso electoral para elegir a quienes integrarán una convención constitucional, es obvio que el país va a estar trabado en esta disputa y eso va a afectar a las universidades.

El 2019 hubo muchos paros. ¿El sistema universitario resiste otro año sin clases normales?

Vamos a tener una constante alteración de calendarios, pero las universidades nos encargamos de que los jóvenes experimenten el costo de tener que cumplir con la obligación académica, porque una universidad no puede otorgar certificaciones sin que se hayan cumplido las actividades lectivas.

¿Los rectores se han reunido para coordinar medidas o acciones que faciliten la convivencia?

Vamos a recibir un informe encargado a una comisión que evaluó el carácter, componentes y causas de la conflictividad hoy presente en la juventud chilena y en las universidades. Sobre la base de ese informe, vamos a adoptar medidas para enfrentar un proceso de deterioro social. El país requiere que formemos en óptimas condiciones a profesionales, investigadores, científicos y, cuando se producen alteraciones recurrentes, suspensiones, o actividad delictiva, estamos expuestos a que esos daños puedan llegar a ser irreversibles, y eso hay que evitar.

A raíz de la decisión del Cruch de suspender la prueba de Historia hay muchos recursos judiciales en trámite. ¿Usted, como abogado, los aprobaría o no?

Como abogado tengo que decir que las personas han ejercido un derecho, sin embargo creo que el fundamento de arbitrariedad o de menoscabo del derecho a la educación esgrimido me parece que aquí no se da. Se hubiese filtrado la PSU de Historia o la de Ciencia no estaban las condiciones para repetirla a 200 mil estudiantes, garantizando algo tan importante como es la seguridad.

Usted anunció admisión especial para carreras que requerían la PSU de Historia, hasta ahora no todas han cumplido ese acuerdo.

Estamos haciendo un seguimiento, porque adoptamos ese acuerdo en el bien entendido de que todas las universidades haríamos ese esfuerzo. Ese fue el sentido y vamos a perseverar en eso.