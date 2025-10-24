Allanan domicilios por delincuentes que se hacían pasar por carabineros: habría al menos un detenido

Durante la jornada de este viernes, personal del OS9 de Carabineros, llevó a cabo un operativo en la comuna de La Pintana a con el fin de detener a un grupo de delincuentes que se hacían pasar por falsos policías.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, detalló que “hay una investigación abierta que tiene distintos ámbitos que están asociados a delitos contra la propiedad que han cometido sujetos haciéndose pasar por falsos policías, Carabineros o de la Policía de Investigaciones”.

De acuerdo a lo que agregó “esto es el inicio de una fase de una investigación un poco más global que se está ejecutando sobre este ámbito”.

Según información preliminar, en el operativo se habría concretado la detención de al menos un hombre, el cual sería el líder de la organización.

Cordero, además abordó el uso de vestimentas para suplantar a las policías señalando que se está analizando tomar medidas extras de resguardo. “La ley prohíbe la suplantación directa o por otros medios de la policía, incluyendo sus prendas. Hay cobertura legal en el Código de Justicia Militar, nosotros hemos estado evaluando no solo las acciones, sino que además a las acciones adicionales, en el caso de estas investigaciones, algún complemento legislativo adicional”.

De acuerdo a lo que explicó, “ese complemento legislativo adicional tiene que ver especialmente con aquellas personas que son proveedores de partes y piezas que pueden ser fácilmente adquiridas o pueden ser adquiridas con pocas restricciones”.