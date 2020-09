Alumnos de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez son los primeros en volver a clases en Santiago y pregrado lo haría el 28 de septiembre

Varias instituciones de educación superior han anunciado que no retomarán las clases presenciales en lo pronto, debido a los peligros del coronavirus. Pero una decidió iniciar el retorno: es la Universidad Adolfo Ibáñez, cuyos estudiantes de posgrado volvieron a las aulas el jueves pasado, tras cinco meses de actividades retomas.

La Escuela de Negocios del plantel implementó un modelo híbrido de clases, que es usado por otras instituciones en el mundo, con el cual un grupo de alumnos en el aula y otro desde sus casas reciben clases de forma simultánea, en las que todos pueden participar.

En este caso, se permite que los alumnos que quieran, asistan a las aulas del campus de Peñalolén, mientras que otros –por temor al virus o porque vive en zonas en cuarentena- estén presentes de forma remota. Los programas de la UAI tienen entre 30 y 40 alumnos, y en promedio han asistido 12 de forma presencial en esta primera semana.

El rector de la UAI, Harald Beyer, cuenta que “había una inquietud entre los alumnos de posgrado de volver lo antes posible, por lo que desarrollamos esta alternativa. Partimos con tres programas por ahora, y la idea es que se incorporen más en la medida de que los profesores y estudiantes puedan hacerlo”.

Beyer explica que desde la Subsecretaría de Educación Superior se les informó que, a partir de la fase 2 del Plan Paso a Paso, pueden regresar a clases de forma progresiva y con protocolos, manteniendo la distancia social, por lo que no es posible todavía un retorno masivo. La decisión fue conversada con la comunidad.

Para concretar la medida, se adaptaron 52 salas, que fueron equipadas con cámaras, micrófonos y pantallas, y cada académico cuenta con un asistente.

Retorno del pregrado

El regreso de los alumnos de posgrado le servirá a la UAI como prueba para intentar un retorno de los jóvenes de pregrado, lo que ocurrirá el 28 de septiembre, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

Para ello, se les consultó a los estudiantes durante su toma de ramos si querían inscribirse en ramos presenciales: un tercio de los 6.500 alumnos accedió. Con ello, y considerando que tendrían clases en distintos días, podría haber hasta 700 alumnos de forma presencial en el campus de la universidad hacia fines de mes.

¿Es indispensable volver a clases presenciales? “No creo, pero sí debe ser producto de un diálogo con la comunidad y en nuestro caso hay predisposición a que eso se realice. Pero si los niveles de contagios empeoran, volveríamos a la modalidad remota”, dice Beyer.

A juicio del rector y exministro de Educación, mientras no haya una vacuna contra el coronavirus “habrá momentos altos y bajos, y sería raro decir que, hasta que no haya una vacuna, no habrá actividad presencial. Tenemos que ensayar métodos para que quienes quieran acceder a una modalidad presencial, lo puedan hacer”.

Regreso en Los Ríos

Fuera de la Región Metropolitana, hay instituciones que también están ensayando el regreso. Una de ellas es el Centro de Formación Técnica Estatal de Los Ríos, donde algunos estudiantes volvieron a clases presenciales el 24 de agosto. Fue el primer plantel de educación superior del país en retomar las actividades.

El retorno fue voluntario y cuatro de las cinco carreras ya tienen actividad en la sede. Así, están atendiendo entre 10 y 16 estudiantes por sala. Al ingreso se toma la temperatura. En este caso, también se implementará el modelo de clases híbridas.

El rector del CFT Estatal de Los Ríos, Ramón Rubio, cuenta que el retorno “se focalizó en los aprendizajes prácticos y fue voluntario. Hemos tenido buenos resultados, porque la cantidad de alumnos que participa de forma presencial es mayor que quienes lo hacen de forma remota”.

De esta forma, el 75% de los alumnos de la jornada diurna están asistiendo, mientras que la jornada vespertina retomará mañana sábado sus actividades. “Los estudiantes han sido respetuosos de los protocolos sanitarios. Hasta aquí, hemos tenido una buena experiencia, pero estamos alertas a las condicione sanitarias”.