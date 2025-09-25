Amarraron a un menor y a una trabajadora: Carabineros detiene a dos sujetos por robo en casa de Lo Barnechea

Personal de la 53a. Comisaría de Carabineros concretó la detención de dos individuos que, a plena luz del día, protagonizaron un robo con intimidación en un domicilio particular de la comuna de Lo Barnechea.

Cerca de las 13.15 horas de este jueves personal de seguridad municipal alertó a Carabineros sobre la presencia de sujetos armados al interior de una vivienda en calle Laguna, en el sector norte de la comuna.

Haciéndose pasar por jardineros, los sujetos ingresaron al domicilio y amarraron a la asesora del hogar y a un menor de edad que se encontraba en el lugar.

Ante la llegada de los efectivos policiales, los asaltantes abordaron un vehículo de la familia para escapar, iniciándose un seguimiento por varios kilómetros, que culminó en Avenida La Dehesa a la altura del 1300, lugar en que los sujetos colisionaron y abandonaron el automóvil para escapar en distintas direcciones.

Cuando intentaba escapar a pie, Carabineros detuvo a un primer individuo que había arrojado un arma de fuego tipo pistola.

Un segundo sujeto ingresó al Colegio Japonés, obligando a evacuar a estudiantes y funcionarios hacia una zona segura. Gracias al despliegue coordinado, el personal uniformado logró detenerlo dentro del recinto educacional.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.