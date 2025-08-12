SUSCRÍBETE
Nacional

Ambos extranjeros y uno de ellos menor de edad: lo que se sabe de los dos nuevos detenidos por el secuestro en Quilicura

Actualmente hay seis detenidos que pasarán a control de detención este miércoles 13 de agosto.

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Durante la tarde del lunes se dio a conocer que dos nuevas personas habían sido detenidas por su participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani (63), registrado el jueves pasado en la comuna de Quilicura.

La mañana de este martes, desde Carabineros entregaron más detalles, señalando que se trataría de dos sujetos de nacionalidad venezolana, uno de los cuales es un menor de edad y quienes estarían vinculados directamente con el hecho.

De acuerdo a lo que detalló el teniente coronel de Carabineros, Fernando Bozo, del Departamento OS9, “luego de un sin número de diligencias investigativas realizada por carabineros de OS9, en conjunto con la Fiscalía ECOH, el día de ayer se logró la materialización de nuevas detenciones de sujetos vinculados directamente a este hecho criminal. Estos sujetos son un mayor de edad y un menor de edad, ambos venezolanos".

Con esto es que son actualmente seis los detenidos por el hecho ocurrido el pasado 7 de agosto.

Todos los detenidos pasarán a audiencia de control de detención durante la jornada de este 13 de agosto.

El secuestro

Fue durante la mañana del pasado jueves en la intersección de Av. Colorado con Los Lingues, en la comuna de Quilicura, que el empresario fue abordado y secuestrado por un grupo de sujetos mientras llegaba a su lugar de trabajo.

Tras esto, es que los secuestradores solicitaron a los cercanos a la víctima la cifra de $300 millones por su liberación.

El empresario fue encontrado en horas de la madrugada del viernes en la comuna de Puente Alto y trasladado hasta una unidad policial.

