Amplían detención de jefa y subjefa del Registro Civil de Buin en investigación por robo de recaudación de oficina

Atendiendo una solicitud que hicieron las defensas para que las imputadas tengan la oportunidad de declarar ante el Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de San Bernardo accedió a ampliar hasta el viernes la detención de las funcionarias del Registro Civil indagadas por un robo en la oficina de Buin denunciado el 11 de agosto.

La oficial civil a cargo de la oficina, Carmen Audala, y su subrogante en esas labores y oficial civil adjunta del servicio, Fabiola Esparza, habrían sustraído $17 millones de una caja fuerte en la que se recolectaban las recaudaciones.

Según información de Carabineros, una de las funcionarias ya había denunciado, hace un año, otro supuesto robo en la oficina por un monto de $11 millones.

El fiscal de San Bernardo, Rubén Salas, señaló que se está indagando un delito de malversación de caudales públicos.

“Lo que se hizo fue realizar varias diligencias con la SIP de Carabineros a fin de poder lograr establecer la identidad de las verdaderas autoras. Este es un delito de malversación de caudales públicos. Las funcionarias públicas, la jefa del Registro Civil y la número dos, la subjefa, lo que hacen es que estando en la administración de estos recursos los sustraen derechamente", afirmó el persecutor tras la audiencia de control de detención de este miércoles.