Ángel Valencia revela diálogo con la ministra Camila Vallejo por polémica sobre “red de corrupción de cuello y corbata”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó polémica que hubo a propósito de los dichos de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respecto a la existencia de una “posible red corrupción de cuello y corbata” que se infería, a juicio de la secretaria de Estado, por las revelaciones de información sobre importantes causas que hizo Sergio Muñoz al abogado Luis Hermosilla y que llevaron al exdirector de la Policía de Investigaciones a ser formalizado y estar cumpliendo prisión preventiva.

En torno a la aseveración de esta “red” que se habría creado para “entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción”, en una entrevista con Mega, el fiscal Ángel Valencia, instó a la vocera del Ejecutivo a aportar los antecedentes correspondientes ante la persecutora que está a cargo del caso, la fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lorena Parra.

Vallejo, por su parte, replicó señalando que “la fiscalía es la que investiga y los tribunales son los que van a determinar”.

“Si tuviéramos nuevos antecedentes los vamos a poner inmediatamente a disposición”, aseguró la titular de la Segegob.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en tanto, emitió declaraciones en un tono similar, posteriormente.

Consultado al respecto, en una entrevista con radio ADN este jueves, el fiscal nacional reveló que la ministra vocera de la administración del Presidente Gabriel Boric lo llamó para abordar el tema. Valencia afirmó que nunca fue su intención corregir las declaraciones de Vallejo.

“Yo no salí a corregir a la ministra Vallejo. No tengo autoridad ni tampoco creo que me corresponda corregir a una ministra de Estado. Ayer hablé con la ministra Vallejo un par de veces durante el día. Para poder intercambiar opiniones y poder entender qué es lo que yo traté de transmitir y qué es lo que ella trataba de transmitir. Ella me llamó, pero no me parece muy relevante eso, pero fue ella la que llamó. Y además yo valoro ese gesto de llamar para tener un intercambio de opiniones”, sostuvo el jefe del Ministerio Público.

“Ella se refirió más de una vez sobre el tema públicamente y además el gobierno, la ministra Tohá, todos salieron. Y lo que rescato de aquello, de sus afirmaciones, y creo que el punto para mí está suficientemente superado, es que lo que rescato es que existe un interés del Ejecutivo en que los hechos se esclarezcan. Los hechos son graves y los hechos tienen que esclarecerse. Por supuesto hay temores a la luz de los hechos de que podrían ocurrir situaciones mucho más graves. Y por lo tanto todas esas situaciones tienen que esclarecerse. Existe el interés del gobierno también de transmitir o de representar la preocupación de la ciudadanía. Y todo eso me parece que se encuentra dentro de los márgenes de lo que el Ejecutivo puede hacer. Yo escuché sus explicaciones, me parecieron suficientemente claras. Yo no puedo menos que compartir esa preocupación, ese interés, porque estos hechos se esclarezcan, porque son graves, son muy graves”, agregó.