Ante pronóstico de lluvias en Biobío: Senapred hace llamado a damnificados de los incendios a refugiarse en albergues

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la Región del Biobío realizó un llamado a las personas afectadas por el incendio forestal —y que perdieron sus viviendas— para que se refugien en los albergues habilitados para enfrentar las lluvias pronosticadas en la zona.

El director regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval, indicó que existe una alerta temprana preventiva por evento meteorológico en la región. “ Esperamos precipitaciones normales a moderadas que podrían traer hasta 35 milímetros en el sector del litoral y hasta 40 milímetros en el sector de la cordillera de la costa , acompañadas de tormentas eléctricas. Estos eventos afectarán a la región desde la tarde del día de hoy (jueves) y hasta la tarde del día sábado”, detalló.

Explicando que “las lluvias se concentrarán durante la madrugada y hasta la tarde del día viernes”.

“En ese sentido, hacemos un especial llamado a las personas que se encuentran damnificadas en las comunas de Concepción, Penco y Tomé, a que concurran a los albergues y no se expongan a riesgos innecesarios tales como remociones en masa, estas lluvias fuertes y también la probable caída de rayos producto de las tormentas eléctricas que afectarán a la región”, añadió el director regional.

Asimismo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, participaron de la mesa técnica regional, donde abordaron las medidas de ayuda en las zonas afectadas por incendios forestales.