Apuñalan a guardia de hospital UC en Santiago cuando llegaba a su trabajo

Un guardia de la empresa de seguridad G&N Ltda, que presta servicios en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, fue apuñalado en las cercanías de la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins, en Santiago, cuando estaba llegando a su trabajo, la mañana de este martes.

La situación fue reportada a Carabineros, que llegó al centro asistencial en que el trabajador fue atendido.

Según compañeros de labores, el guardia llegó a su lugar de trabajo por el ingreso de calle Lira con Alameda. Antes de desmayarse, contó que fue víctima del robo de su teléfono celular y que además lo apuñalaron.

La víctima, identificada con las iniciales C.M.M., de 56 años, ingresó a urgencias del hospital a eso de las 7.00 horas.

De acuerdo a lo que informó el médico de turno, presentaba lesiones de arma blanca en su tórax y fue trasladado a pabellón para una cirugía.

El hombre se encuentra estable pero grave.

Desbordes dice que habrá querella

Desde la Municipalidad de Santiago, el alcalde Mario Desbordes señaló que la comuna enfrenta “una crisis de seguridad que es evidente”.

“En esa esquina en particular lo que ha habido es robos por sorpresa. No habíamos tenido en lo inmediato, en lo reciente, un robo con violencia de ese tamaño, de ese calibre. Por lo tanto, es un hecho gravísimo, donde vamos a trabajar en conjunto con Carabineros, vamos a hacer nosotros las querellas, pero no estas testimoniales. Acabamos de crear en el municipio la Defensoría de los Vecinos. En este caso, un vecino es alguien que también trabaja acá, y por lo tanto vamos a presentar las querellas para perseguir, no solamente para una cuestión testimonial, a los autores de este hecho”, aseguró.

Delegación asegura que habrá “persecución efectiva”

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano (s), Jaime Fuentes, aseguró que hay coordinación con Carabineros para poder abordar la situación que afectó a este guardia para poder dar la persecución efectiva y lograr la detención de los sujetos que estuvieron involucrados en este hecho”.

“Aquí vamos a aplicar todas las herramientas del Estado que sean necesarias para poder generar una persecución penal efectiva y sobre todo el resguardo de la población. Hoy en día las personas que salgan en la mañana o la madrugada a trabajar, como en el caso del guardia de seguridad, tengan la plena confianza de que nosotros estamos trabajando para brindarles toda la seguridad posible y que estos hechos no se vuelvan a repetir”, señaló.