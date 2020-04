Armada rechaza dichos de diputado ecologista y asegura que buque Sargento Aldea cumple con normativa vigente sobre asbesto

La Armada emitió este martes un comunicado rechazando los dichos del diputado del Partido Ecologista Verde Félix González por la presencia de asbesto en el buque Sargento Aldea.

En la embarcación se habilitaron pabellones quirúrgicos de baja complejidad para poder operar a pacientes del Hospital Las Higueras de Talcahuano debido a la reconversión de camas que dispuso el centro de salud para la atención de casos críticos por la pandemia de coronavirus.

Frente a ello, el diputado González sostuvo que “no es coherente un hospital de campaña en un buque que tiene un producto tóxico como el asbesto”.

La Armada precisó que el buque multipropósito de origen francés adquirido el 2010 “posee asbesto solo en algunos lugares confinados y apartados de sectores de habitabilidad y sanidad (estanques de lastre, plantas sépticas, sala de máquinas y espacios vacíos herméticos ubicados en la parte baja del buque), como lo tienen muchas unidades de este tipo en todo el mundo, en atención a que este producto fue utilizado por mucho tiempo como un eficiente elemento para combatir los incendios a bordo, en su condición de retardante al fuego”.

Adicionalmente la institución explicó que la unidad fue sometida de manera preventiva a una evaluación ambiental por la presencia de este material, entre los años 2016 y 2018, por un laboratorio certificado y de acuerdo a protocolos definidos por el Instituto de Salud Pública.

“Los resultados indican que se cumple con las exigencias de la normativa nacional vigente. Es decir, la concentración ambiental de fibras de asbesto en el aire no supera el límite de 0,1 fibras por centímetro cúbico, definido por el Decreto Supremo N° 594 y, en el caso particular de la evaluación ambiental realizada en la unidad el año 2018, la concentración no sobrepasó en ningún sector el valor de 0,0044 fibras por centímetro cúbico”, señaló la Armada, destacando que el buque cumple con la normativa del Ministerio de Salud.

La institución recalcó que el busque está “apto para su operación sin riesgo para la salud de las personas, en todas sus áreas de habitabilidad, y especialmente en las dependencias hospitalarias a bordo, las que como consecuencia de un incendio en una de sus dependencias, fueron reconstruidas completamente el año 2019, cumpliéndose los estándares sanitarios para ese tipo de instalaciones a bordo de un buque y además, libres de asbesto”.

La institución expresó que “lamenta profundamente lo señalado por el honorable diputado”, asegurando que sus dichos “no se ajustan a la realidad”.

Asimismo, afirmaron lamentar que el diputado González “no recabara previa y oficialmente a la institución, los antecedentes del tema”, y que haya difundido “una información inexacta, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria en que se encuentra el país”.