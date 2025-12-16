Asaltante se lanzó al mar para evitar detención en Iquique: debió ser rescatado del oleaje por carabineros

Efectivos de Carabineros debieron lanzarse al mar esta jornada en Iquique para lograr la detención de un sujeto, de nacionalidad extranjera, que momentos antes había protagonizado -a punta de cuchillo- un robo con intimidación contra dos mujeres en la vía pública.

Las afectadas, tras entregar sus teléfonos celulares al antisocial, alertaron a personal de la 4ª Comisaría Cavancha, que realizaba un patrullaje preventivo en el borde costero del sector de Playa Brava, en la zona sur de la capital regional.

Fue específicamente en Av. Arturo Prat con Av. Santiago Polanco, donde estas comunicaron a los uniformados que habían sido víctimas de un robo, por lo que los policías iniciaron patrullajes que permitieron -momentos más tarde- ubicar al sujeto en una rotonda de Av. Pérez Opazo, comenzando un seguimiento a pie que se prolongó hasta el sector costero, donde el hombre se arrojó al mar para evitar su detención.

Debido a ello, los carabineros debieron ingresaron al mar para rescatarlo, ya que producto del oleaje se encontraba agotado y a duras penas podía mantenerse en pie.

“Una vez que Carabineros de Chile efectuó un recorrido por las inmediaciones del lugar donde había cometido el hecho, se logró dar con el paradero de la persona, donde este se lanzó al mar con el objeto de huir. En este sentido, Carabineros procedió a ingresar al mar con el objeto de verificar y constatar la situación de salud de esta persona, procediendo a su detención”, informó el teniente coronel Marco Estrada, prefecto (s) de Iquique.

Tras sacarlo del mar, los uniformados procedieron a la detención del sujeto, quien mantenía dos órdenes vigentes por el delito de hurto simple.

En tanto, desde Carabineros informaron que se logró recuperar el arma blanca utilizada para cometer el delito. Sin embargo, los teléfonos sustraídos no corrieron la misma suerte, ya que el sujeto, en su huída, los arrojó al mar.