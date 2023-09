Asociación Nacional de Mujeres Periodistas manifiesta preocupación por querella en contra de periodista de La Tercera

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas manifestó este jueves que observa “con mucha preocupación la querella presentada contra la periodista Leslie Ayala del medio La Tercera, por parte del alcalde Daniel Jadue”.

“La hemos leído cuidadosamente, con la finalidad de comprender desde cuándo investigar e informar se vuelve injurioso y amenazante”, dice el documento firmado por la presidenta, Patricia Alrringo, y el directorio.

El comunicado agrega que “si bien la profesional no es socia de nuestro gremio, como mujeres periodistas no podemos permanecer indiferentes frente a esta ofensiva que busca limitar una investigación periodística y censurar la libertad de prensa e información. No podemos permitir que los y las periodistas sean amedrentadas, cada vez que una información no gusta o no le conviene a alguien, más aún cuando es alguien en las esferas del poder. Hoy, cuando estamos en una crisis de desinformación, donde todas las organizaciones de periodistas y la academia, estamos buscando más y mejores instrumentos para combatir este tipo de Contenidos”.

En el escrito plantean también que como asociación se han “detenido en varias oportunidades a señalar cuáles son los caminos de la libertad de prensa y expresión, esa que es bueno reiterar y recordar y es que ‘todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’, según señala el artículo19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

“No podemos dejar de mencionar que miramos con mucha preocupación el comportamiento del mundo político cuando se trata de apuntar con el dedo a periodistas que hacen su trabajo. Ya nos tocó presenciar la desvinculación de mujeres periodistas connotadas tanto de medios como de la comunicación estratégica en el servicio público. A todas luces, ambas de manera injustificada y nos ha llevado en más de alguna ocasión a pronunciarnos y solidarizar con nuestras pares”, agregaron.

En esa línea, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas hizo un “llamado público a cuidar a nuestras periodistas, el lenguaje, la vocación y el ejercicio de la profesión, así como el escrutinio en redes sociales del cual son víctimas”.

Al final del comunicado plantean que la asociación se ha “centrado” en “un plan estratégico de capacitaciones para aportar a un mejor periodismo en nuestra agenda 2030, y así combatir la verdadera desinformación, potenciar el uso de la inteligencia artificial a nuestro favor y mejorar instrumentos que nos permitan una información con perspectiva de género en el periodismo, que son temas que nos mueven y motivan como gremio”.