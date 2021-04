Ataque armado tras corte de ruta en Lautaro termina con dos carabineros lesionados

Dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados la tarde de este lunes tras un ataque armado perpetrado por desconocidos en medio de un corte de ruta en Lautaro, comuna ubicada al norte de Temuco, en la Región de La Araucanía.

El general Carlos González, jefe de Control de Orden Público (COP) de la Macrozona Sur, se refirió a lo ocurrido explicando que en el sector de Muco, a raíz de al menos tres cortes de ruta que desconocidos ejecutaron utilizando árboles, personal de Carabineros se aproximó al lugar para restablecer la circulación de vehículos y fue “vilmente atacado por delincuentes que estaban premunidos de bombas molotov, piedras y armamento de fuego”.

“Producto de esto tenemos dos carabineros que están lesionados”, informó el general González, precisando que uno de los heridos debió ser atendido en la Clínica Mayor de Temuco para verificar una lesión ocular, mientras el segundo fue intervenido en el Hospital de Lautaro para extraerle perdigones de sus piernas.

“Estamos para prestar un servicio, estamos tratando de habilitar una ruta y somos atacados violentamente. Somos atacados con armas de fuego para lesionar y para matar”, lamentó el uniformado.

González informó además que dos personas fueron detenidas y se investiga su participación en el corte de árboles, los desórdenes y el lanzamiento de objetos contundentes a la policía uniformada. Ambos sujetos aprehendidos pasarán este martes a control de la detención según dispuso la Fiscalía de La Araucanía. Se trata de Sergio Aníbal Quintriqueo Cariqueo, de 30 años de edad y Leopoldo Rodomiro Fernández Collio, de 36.

“Acciones delictuales, extremistas y terroristas”

Pablo Urquízar, coordinador de la Macrozona Sur, sostuvo que “este es un hecho extremadamente grave”.

“Acá no solo se intenta lesionar, sino que se intenta matar a dos carabineros. Un carabinero que resultó lesionado en un ojo y otro carabinero que resultó lesionado en su pierna. Recordemos que cuando se atenta contra carabineros se atenta no solo contra una persona sino que también se atenta contra el alma de Chile porque Carabineros representa el alma de Chile y lo que se busca detrás de estos hechos y estas acciones delictuales, extremistas y terroristas, es infundir temor, es inhibir la acción del Estado y no solo la acción del Estado sino la acción de las policías que están cumpliendo su labor”, argumentó.

“No nos van a amedrentar, seguiremos trabajando y nos querellaremos por homicidio frustrado, por lesiones y por todos los delitos que se han cometido”, adelantó la autoridad.

Los funcionarios lesionados por disparos de arma de fuego son el teniente coronel Francisco Veloso de la Prefectura COP Araucanía, con lesión ocular y en una de sus piernas, y el sargento primero del Gope, Roberto Canio, con lesiones en sus piernas.

Durante la tarde el teniente coronel Veloso fue trasladado hasta el Hospital Clínico Red Salud donde llegó en una ambulancia derivado desde el Hospital de Lautaro, en compañía del general Carlos González. En el recinto asistencial se apersonaron además el jefe de la IX Zona de Carabineros, general César Bobadilla, el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli y el delegado presidencial Pablo Urquízar.