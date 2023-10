Ataque con bombas molotov a casa en Maipú: víctima asegura desconocer motivo

Un grave e inusual hecho se registró durante la madrugada de este lunes en la comuna de Maipú. A eso de las 3.00, un grupo de cuatro sujetos, dos en bicicleta y dos a pie, lanzaron tres bombas molotov a una casa ubicada en Las Tinajas con Del Rey.

El dueño de casa, Paulo César Olivares, al percatarse del ruido que generaron los impactos en el techo, salió de su habitación a ver qué pasaba. Ahí fue cuando se dio cuenta que había llamas en el techo, por lo que comenzó a apagarlas con una manguera. Asimismo, llamó a Bomberos para controlar la emergencia.

Las cámaras del sector revelaron que los sujetos lanzaron los elementos incendiarios y se dieron a la fuga. “Nos despertamos por el ruido, me pongo a revisar y veo que hay como una luz en al cocina y me doy cuenta que es fuego. Me subí al techo para empezar a apagar el incendio”, dijo el dueño de casa en conversación con el matinal de Chilevisión.

Olivares señaló que desconoce el motivo de los atacantes. “No tengo idea por qué se pudo haber generado el tema porque nosotros tratamos de siempre estar unido con los vecinos, ayudarnos en lo que sea. (...) No tengo ninguna amenaza de ningún tipo y tampoco tengo en mi mente haber hecho algún daño a alguien para recibir una ataque de este estilo”.

Olivares señaló que vive hace 15 años en esa casa. Por efecto rebote, una de las bombas molotov llegó a otra casa, pero no se habrían producido daños mayores.

“Yo creo que se equivocaron, no se me ocurre... No me cabe en al cabeza qué pudo haber hecho alguien para hacer este tipo de siniestro o de atentado por decirlo de alguna forma. Que te tiren una molotov a la casa está sobrepasando cualquier cosa, no se me ocurre qué más puede pasar”.

“Mi señora está súper preocupada, mi hija. Me dicen que instalemos más cámaras, pero las cámaras no me van a ayudar en nada. Si estos tipos vuelven a tirar algo, no tengo cómo defenderme contra eso. Pasamos de los portonazos a tirar una molotov a una casa, es como demasiado brutal el cambio”, agregó.

En ese sentido, agregó: “No me acuerdo de haber visto en un noticia algo parecido. ni siquiera en un ajuste de cuenta a estos tipo que tienen que ver con droga, ni siquiera en eso tiran una molotov, es super raro”.

Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros llegó hasta el lugar para indagar los hechos, que fueron informados a la Fiscalía Occidente.