Autoridades participan de tomas de muestra móviles de PCR en comunas en fase de Transición

Esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, participaron en un operativo de búsqueda activa de casos Covid-19, a través de la toma de PCR.

Al respecto, la subsecretaria Daza destacó que a la fecha la seremi de Salud se encuentra en varios puntos focales realizando estos testeos.

“Desde el primero de julio a la fecha en la RM se han realizado mas de 5 mil test y se han encontrado 190 personas haciendo búsqueda activa. Esto significa que estas 190 personas no se habrían encontrado si no hubiésemos salido a la calle a buscarlos”, destacó.

Según explicó la autoridad sanitaria, existen dos formas de testear. Uno es mediante la atención primaria, la cual está saliendo con sus vehículos a testear, y la segunda es la seremi de Salud, que hoy se encuentra en la comuna de Las Condes y Ñuñoa.

“La seremi de Salud cuenta con 10 móviles y a la fecha a salido a todas las comunas”, agregó.

Para esto, indicó Daza, primero se evalúa la situación epidemiológica, se evalúan los mapas de calor, donde están esos focos de contagio, tales como ferias, campamentos, y ahí se va para poder testear y aislar oportunamente.

17 sumarios sanitarios

Al respecto de esta estrategia de móviles de testeo y del paso a Transición de Las Condes, el alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, indicó que el día de ayer cursaron 17 sumarios sanitarios

Esto, indicó, fueron cursados “fundamentalmente a comercios de diversos rubros con personas que no son de las siete comunas. Ellos no pueden hacer venir a personas que no son de la comuna”.

Además de esto, el alcalde sugirió a los vecinos - debido a que en la etapa de Transición las personas pueden circular por las comunas que se encuentran en esta etapa - que anden con alguna identificación que acredite que son de la comuna, para así facilitar el procedimiento si algún Carabinero los controla.