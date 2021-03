Balance de la RM en el primer mes de vacunación masiva: 1.335.000 personas han recibido la primera dosis contra el Covid-19

hace 14 minutos

Seremi de Salud RM, Paula Labra.

Además, 11.400 pacientes ya han recibido la segunda dosis contra el virus y el 77% de los vacunados corresponde a adultos mayores de 65 años. En la misma instancia, la seremi de Salud de la RM, Paula Labra, recordó que “la vacuna no va a tener eficacia si no contamos con las dos dosis, por lo tanto, hacemos el llamado a todos los adultos mayores que no se han vacunado todavía a que lo hagan”.