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    Balance por sistema frontal: cuatro fallecidos, una persona desaparecida, 969 albergadas y más de 11 mil viviendas dañadas

    La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, además informó que se registran 261.754 clientes sin suministro eléctrico en el tramo entre Atacama y la Región de la Araucanía, y que hay 12.230 clientes sin agua potable en la Región de Coquimbo.

    Por 
    Lya Rosen
    El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, en la actualización del estado de la emergencia que se vive en el país por el sistema frontal. Foto: Prensa Ministerio del Interior.

    El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, y los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez, y de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, entregaron esta noche una actualización del estado de la emergencia que se vive en el país por el sistema frontal.

    Las autoridades destacaron que durante las últimas horas las regiones más afectadas son las de Atacama y Coquimbo, que, como apuntó Alvarado, es donde en las últimas 24 horas “se han intensificado las precipitaciones”.

    “La Región de Coquimbo mantiene alerta roja en todo su territorio y la Provincia del Huasco, en la Región de Atacama, continúa también bajo Alerta Roja, mientras los organismos técnicos mantienen un monitoreo permanente de la evolución del evento”, informó al respecto el biministro.

    Por su parte, Cebrián se refirió a la evaluación de los daños, dando a conocer que el balance actualizado registra cuatro fallecidos, cinco lesionados y una persona que se mantiene como desaparecida en la región del Maule, además de 969 albergados.

    En cuanto a viviendas, la directora de Senapred dijo que hay 20 destruidas, 412 con daño mayor, 8.859 con daño menor y 1.729 con daño en evaluación.

    De la misma forma, señaló que en algunos lugares fue necesario reforzar procesos de evacuación mediante el envío de mensajería SAE, los que desde que se inició la emergencia ya suman 61. “Solo en la Región de Coquimbo se han despachado 24 mensajes y 9 para la región de Atacama”, apuntó.

    Estos números por supuesto van cambiando, son muy dinámicos, producto de que la emergencia todavía está en desarrollo, principalmente en la Región de Coquimbo y en la provincia del Huasco, y que en el resto de las regiones los equipos municipales principalmente están desplegados y levantando la información y haciendo la correspondiente evaluación de daños”, argumentó.

    Electricidad y agua potable

    Sobre el nivel de suministro eléctrico, al momento de la evaluación en la mesa técnica, permanecían 261.754 clientes sin suministro en el tramo entre Atacama y la Región de la Araucanía, concentrándose la mayoría de ellos en la Región de Valparaíso.

    Respecto al agua potable, hay 12.230 clientes sin suministro en la Región de Coquimbo, “los que están siendo apoyados por distintos dispositivos de entrega de agua en aquellos lugares que presentan interrupción de suministro”, aseguró Cebrián.

    En la comuna de Quillota, en la Región de Valparaíso, hay 1.298 clientes sin agua potable producto de una rotura de matriz que está siendo reparada por la empresa sanitaria.

    Alarmas meteorológicas y alertas rojas

    La autoridad de Senapred además informó que la Dirección Meteorológica (DCM) mantiene las dos alarmas por precipitaciones intensas, una de ellas en la Región de Coquimbo, que se extiende hasta la noche del 21 de julio, y la otra en la provincia del Huasco, vigente hasta el 20 de julio.

    “Esta información, como ustedes han sido testigos de ello, es una información dinámica también que todos los días se evalúa, por lo tanto es importante que las personas se mantengan informadas”, pidió Cebrián ante el avance del sistema frontal.

    Finalmente, indicó que desde Senapred se mantienen vigentes alertas rojas para la provincia de Huasco -Región de Atacama-, la Región de Coquimbo, y en las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la Región de Valparaíso, por amenazas de desbordes.

    A estas se suman las alertas rojas para la comuna de María Pinto, en la Región Metropolitana y para la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama.

    Más sobre:Sistema frontalBalanceAutoridadesClaudio AlvaradoSenapredAlicia CebriánFallecidosAlbergadosMensajería SAENacional

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