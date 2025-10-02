Banda cierra “tour delictual” intentando atropellar a carabineros en San Ramón

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, lidera la investigación por una serie de delitos en los que incurrió un grupo de sujetos detenidos por Carabineros en San Ramón.

Homicidio frustrado de carabinero en servicio, receptación de vehículo y robo, son los crímenes de los que se responsabiliza a la banda.

A eso de las 10.00 horas de este jueves, en el marco de una fiscalización, personal uniformado detectó a un grupo de sujetos que viajaba en un vehículo con su patente adulterada y con encargo por robo.

Al escapar, los ocupantes del vehículo intentaron atropellar a los uniformados.

“Según los primeros antecedentes, en circunstancias que funcionarios de carabineros realizaban controles vehiculares, intentan fiscalizar un vehículo y en ese contexto el conductor hace caso omiso a la señal de detención de funcionarios de carabineros, direccionando el vehículo contra ellos”, detalló el fiscal.

Los uniformados hicieron uso de sus armas de servicio y lograron detener a los tres ocupantes del automóvil, dos hombres y una mujer.

Los sujetos portaban varios teléfonos celulares que indicaban que habían emprendido un “tour delictual” contra transeúntes antes de ser interceptados.

Durante el procedimiento policial, una persona llegó al lugar para contar que en las cercanías un sujeto le había sustraído su teléfono celular.

“Ese teléfono celular fue recuperado en un banano, en donde además se encontraron aproximadamente otros ocho teléfonos respecto de los cuales estamos haciendo diligencias porque probablemente se sustrajeron con la misma dinámica en que se le sustrajo a esa víctima”, detalló el persecutor.