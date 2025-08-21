SUSCRÍBETE
Nacional

“Barbarie” hasta “sangre y locura”: la reacción de medios argentinos por incidentes en partido de la U contra Independiente

La prensa trasandina relato paso por paso los hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América.

Javiera Arriaza 
Javiera Arriaza
Futbol, Independiente vs Universidad de Chile. Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. Hinchas de Independiente pelean contra hinchas de Universidad de Chile durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Libertadores de America de Buenos Aires, Argentina. 20/08/2025 Fotobaires/Photosport Football, Independiente vs Universidad de Chile. Round of 16, 2025 Copa Sudamericana Championship. Independiente fans are pictured during a round of 16, second leg match of the Copa Sudamericana Championship against Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Buenos Aires, Argentina. 20/08/2025 Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Corrían tres minutos del segundo tiempo, cuando el partido entre Universidad de Chile e Independiente se suspendió momentáneamente por lo que fue el inicio de la tragedia y el horror que se desencadenó en el estadio Libertadores de América.

La historia había comenzado en la previa, cuando algunos buses de aficionados chilenos fueron atacados. La barra de la U se ubicó sobre una de las tribunas donde estaban los hinchas del equipo argentino, ahí comenzó el lanzamiento de butacas, piedras, botellas, entre otros, de una barra hacia la otra.

Tras esto, a través de altoparlantes, se insistió más de una vez en el desalojo del sector de la U. Cuando comenzaron a irse los hinchas azules, seguidores del equipo rojo entraron a la tribuna linchando a los rezagados que quedaron en el sector.

Distintos medios comenzaron a cubrir los hechos, desde la prensa trasandina calificaron la situación como una “barbarie”, y señalaron que se esperará a que la Justicia “actúe investigar lo ocurrido”.

El medio deportivo TyC Sports tituló con: “Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie”, para luego agregar en su bajada “los incidentes ocurridos en el partido frente a Universidad de Chile dejaron imágenes devastadoras en todos los sectores de la cancha. Se espera que la Justicia actúe para investigar lo ocurrido y determinar responsabilidades”.

Por su parte, Infobae realizó un nota con la “Crónica de una barbarie en Avellaneda”, relatando los hechos, y apuntando que "Independiente-Universidad de Chile reflejó la inoperancia de una planificación de seguridad deficitaria que derivó en un show violento que se extendió por más de dos horas sin que las fuerzas policiales intervinieran".

Mientras que, La Nación enfatizó en las consecuencias de los hechos: “Desnudos, ensangrentados y pidiendo perdón: el video de los hinchas chilenos grabado por la barra de Independiente”.

“‘¡Dale! ¡Pedí perdón, perdón!’, se oye decir a un hombre que increpa a otros dos que estaban acorralados en un extremo de una de las tribunas de la cancha Libertadores de América; otros simpatizantes locales pedían clemencia por los heridos", indicó el medio transandino.

El Clarín realizó un relato de como habrían sucedido los incidentes: “Cronología del horror en Avellaneda: el paso a paso del enfrentamiento entre los barras de Independiente y Universidad de Chile”.

Asimismo, El País fue más conciso: “Cancelado por graves incidentes el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana”. Añadiendo en su bajada “El árbitro suspende el encuentro disputado en Buenos Aires con el marcador empatado en un gol. Boric acusa ‘evidente irresponsabilidad en la organización’”.

De la misma forma, Olé tituló con un preciso “Independiente - U. de Chile cancelado: no se vuelve a jugar y define Conmebol”.

