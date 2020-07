Brote de Covid-19 en cárcel de Rancagua: 142 internos contagiados y 239 sospechosos

El Complejo Penitenciario de Rancagua está viviendo un brote importante de internos con Covid-19. A la fecha hay 142 reos que dieron positivo y otros 239 sospechosos a la espera de los resultados de sus exámenes PCR.

Las cifras preocupan en la zona, debido a la dificultad para manejar los casos de coronavirus en las cárceles, sobre todo por las condiciones de higiene de los penales y también por las condiciones para resguardar los aislamientos de los internos positivos.

A eso, se suma la sospecha de que el brote de Covid-19 en O’Higgins tenga relación con el traslado de 99 reos que hizo Gendarmería desde penales de Santiago hacia Rancagua. La operación se ejecutó a inicios de junio y de todas las personas trasladadas a la cárcel de Rancagua, 78 de ellas resultaron haber estado contagiadas de coronavirus.

La situación complicó al gobierno y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tuvo que explicar en el Congreso la situación. Incluso después de ese episodio, Justicia determinó que para trasladar reos de una cárcel a otra deberán tener previamente un examen PCR para así evitar brotes de Covid-19.

Sin embargo, desde Gendarmería afirman que los contagios en Rancagua no estarían vinculados con los reos derivados desde la Región Metropolitana. “El nuevo brote no tiene relación con los privados de libertad trasladados desde Santiago 1, situación que fue ratificada por la Seremi de Salud de la región de O’Higgins. Según lo analizado y la trazabilidad, está claro que, por el periodo de tiempo y la distancia entre los trasladados de Santiago y los nuevos casos registrados, que estaban en módulos separados y alejados entre sí, no hubo posibilidad de contagio”, dice la institución en un comunicado.

La Seremi de Salud de la zona, Daniela Zavando, aseguró el jueves que algunos de estos contagios tuvieron su origen en un encuentro religioso que se realizó en el módulo 41 y que estuvo a cargo de un funcionario de Gendarmería que ofició como pastor y que posteriormente dio positivo.