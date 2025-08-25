SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos

La máquina transitaba sin pasajeros al momento del accidente. Además, a raíz del choque, se originó un corte de luz en la cuadra.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Foto: captura TVN.

Incrustado en medio de un almacén en la comuna de Cerrillos, quedó un bus del transporte público.

El hecho ocurrió cerca de las 20.00 horas del domingo en la calle Los Tilos con Primavera, donde el bus del recorrido I18, que circulaba sin pasajeros, terminó dentro del local comercial tras chocar con un paradero.

Según consignó 24 Horas, el conductor de la micro habría intentado virar cuando terminó chocando a otro vehículo, lo que ocasionó el choque al paradero y finalmente al almacén.

En el accidente, la máquina destruyó parte de un poste del cableado eléctrico, por lo que se produjo un corte de luz en la cuadra.

Según los primeros antecedentes, el único que resultó con lesiones fue el conductor del bus. Sus heridas, eso sí, no serían de gravedad.

Más sobre:PolicialChoqueCerrillos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vallejo desdramatiza críticas por cambio de gabinete: “Las quejas de los partidos siempre pasan”

Cómo fueron los ataques contra una base militar y un helicóptero en Colombia que dejaron al menos 19 muertos

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast

Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre violenta encerrona en San Bernardo

Las cifras de la reconstrucción de Valparaíso a 18 meses del megaincendio: 114 viviendas terminadas y 2.680 rezagadas

El fuerte crecimiento de los malls chinos: número se triplica en tres años

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos
Chile

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos

Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre violenta encerrona en San Bernardo

Defensoría Penal Pública registra caída de ingreso de causas de adolescentes en 13 años y delito más común es el robo

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast
Negocios

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast

El fuerte crecimiento de los malls chinos: número se triplica en tres años

Director del gremio de empresas de hidrógeno verde: “Nos interesa que el gobierno deje lo más habilitada posible esta industria”

Cómo fueron los ataques contra una base militar y un helicóptero en Colombia que dejaron al menos 19 muertos
Tendencias

Cómo fueron los ataques contra una base militar y un helicóptero en Colombia que dejaron al menos 19 muertos

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

Los jóvenes de China que pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”
El Deportivo

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”

Pablo del Río, agente de Jorge Almirón: “Le aconsejaron acogerse a la ley Karin; no lo hizo por respeto a Colo Colo”

Por la revancha del Masters 1000 de Roma: cómo llegan Alejandro Tabilo y Alexander Zverev al duelo del US Open

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”
Cultura y entretención

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

La Fiscalía de Corea del Sur abre una investigación contra el exministro de Justicia por la ley marcial
Mundo

La Fiscalía de Corea del Sur abre una investigación contra el exministro de Justicia por la ley marcial

La arremetida del FBI contra John Bolton, el exfuncionario que enojó a Trump

Milei pasa sus peores días entre casos de corrupción y un Legislativo en contra

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo