Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos

Incrustado en medio de un almacén en la comuna de Cerrillos, quedó un bus del transporte público.

El hecho ocurrió cerca de las 20.00 horas del domingo en la calle Los Tilos con Primavera, donde el bus del recorrido I18, que circulaba sin pasajeros, terminó dentro del local comercial tras chocar con un paradero.

Según consignó 24 Horas, el conductor de la micro habría intentado virar cuando terminó chocando a otro vehículo, lo que ocasionó el choque al paradero y finalmente al almacén.

En el accidente, la máquina destruyó parte de un poste del cableado eléctrico, por lo que se produjo un corte de luz en la cuadra.

Según los primeros antecedentes, el único que resultó con lesiones fue el conductor del bus. Sus heridas, eso sí, no serían de gravedad.