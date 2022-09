“Cada vez le tengo mayor aprecio y vínculo a todos estos eventos republicanos”: Presidente Boric califica de “impecable” la Parada Militar 2022

Este lunes 19 de septiembre el Presidente Gabriel Boric participó en su primera Parada Militar en conmemoración de las Glorias del Ejército desde las 10.00 horas, en conjunto a otras autoridades del Estado y de las Fuerzas Armadas.

Entre aplausos y pifias de los ciudadanos que asistieron a observar la ceremonia, el Mandatario observó el desfile de los uniformados desde una tribuna emplazada en la elipse del Parque O’Higgins. Al finalizar, la calificó como “una impecable Parada Militar, que creo ha estado a la altura de la historia de Chile y que debiera enorgullecernos a todos”.

“Es un honor sentir tan profundamente vibrar la República, su historia, ver este acto que es tan significativo de subordinación del poder militar al poder civil, en donde se rinde honores a las Glorias del Ejército, por cierto, a la historia de nuestra patria, así que muy orgulloso de poder representar a los chilenos en esta oportunidad”, sostuvo el Jefe del Estado.

Por otra parte, el Presidente Boric también señaló “no tener problemas con que quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión”, en relación a los asistentes que gritaban en su contra: “Para mí no ha sido difícil, me parece que las expresiones de opinión son legítimas siempre, yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida”, agregó.

En esa línea, solicitó que “no le falten el respeto hoy día acá a las instituciones de la Patria, al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, y a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar”.

Con respecto a su visión respecto a esta tradicional ceremonia que conmemora las Glorias del Ejército, afirmó que “nunca he tenido problemas en particular con las Paradas Militares, creo que además hay un gesto de austeridad en el despliegue de la fuerza”.

“Me parece que es un acto que enaltece la historia de la Patria y la República, así que cada vez le tengo mayor aprecio y vínculo a todos estos eventos republicanos que en el fondo nos hacen ser parte de una misma sociedad y yo creo que eso hay que valorarlo, rescatarlo y por sobre todo cuidarlo”, concluyó tras el fin del evento.

Participación en la Asamblea General de la ONU

Esta tarde, el Mandatario iniciará un viaje a Estados Unidos en donde participará de la Asamblea General de la ONU a realizarse en Nueva York.

“Vamos a dar cuenta del momento en el que está Chile, de cómo hemos ido cambiando, (...) de los problemas que nos hemos enfrentado. Voy a dar cuenta también de nuestro compromiso irrestricto con el respeto a los derechos humanos en todas partes del mundo y por cierto nuestro compromiso con el respeto de los tratados internacionales”, sostuvo en la antesala de su viaje.

Específicamente, Boric apuntó que para él “es importante dar cuenta al mundo qué es lo que ha sucedido en los últimos años en Chile, el estallido social, el proceso constituyente, el plebiscito de hace un par de domingos y cómo este proceso sigue y qué aprendizajes podemos sacar de ahí para fortalecer no solamente la democracia en Chile, sino la democracia también en todos los países”.

Se espera que el avión que movilizará al Presidente y a la delegación nacional aterrice en Nueva York a las 1.15 horas de Chile de este martes 20 de septiembre, en donde será recibido por Paula Narváez, la embajadora ante Naciones Unidas. Ya a las 9.00 hrs. ingresará al edificio de las Naciones Unidas en donde se dará inicio inicio al 77° período de sesiones de la Asamblea General de la entidad internacional, realizando una intervención a las 11.00 hrs.

En tanto, sostendrá reuniones con importantes autoridades internacionales con el propósito “de fortalecer el posicionamiento del Chile a nivel internacional”. Entre ellas, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron; el Jefe del Gobierno Español, Pedro Sánchez; y el Secretario General de la ONU, António Guterres.