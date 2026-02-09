SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cadem: 49% cree que Kast debe mantener apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    No obstante, el sondeo de opinión evidencia que un 47% se manifiesta en desacuerdo con la postulación de la exmandataria, y entre quienes se oponen, un 75% se identifica con la derecha.

    Por 
    Roberto Martínez

    La reciente encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de febrero, abordó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) y el rol que debería asumir el Presidente electo, José Antonio Kast, frente a esta definición impulsada por el gobierno saliente.

    Según el sondeo, un 44% de los consultados está de acuerdo con la postulación de la exmandataria, mientras que 47% se manifiesta en desacuerdo. De este rechazo y entre quienes se oponen, un 75% se identifica con la derecha, resultado que da cuenta que la nominación de la ex jefa de Estado no logra aún generar un respaldo transversal.

    En torno al momento político en que se presentó la candidatura, un 41% de los consultados considera que debió ser impulsada por el actual gobierno, mientras que un 45% estima que correspondía evaluarla al próximo gobierno de José Antonio Kast.

    Asimismo, un 49% de los encuestados cree que el Presidente electo debe mantener su apoyo a la candidatura de Bachelet, frente a un 40% que piensa que debería retirarlo.

    La publicación de estos resultados se da a casi una semana de que el Presidente Gabriel Boric oficializara la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, en una ceremonia en La Moneda junto a la exmandataria, el canciller Alberto van Klaveren y los embajadores de Brasil y México, países que ya manifestaron su respaldo a la postulación chilena.

    En cuanto a las proyecciones del próximo gobierno, 56% cree que a Chile le irá bien, 23% opina que le irá regular y 19% estima que le irá mal.

    Además, la ciudadanía anticipa un desempeño positivo en áreas clave: 65% cree que Kast cumplirá con priorizar las urgencias del país, 53% con buscar acuerdos políticos, 53% con no retroceder en derechos sociales, 49% con conformar un gobierno de unidad nacional y 45% con dejar de lado temas del debate valórico.

    Evaluación al gobierno de Boric y cierre legislativo

    En paralelo, la encuesta muestra que un 36% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, mientras que 58% la desaprueba.

    A nivel de gabinete, los ministros mejor evaluados son el titular de Deporte, Jaime Pizarro (60%), el canciller Alberto van Klaveren (55%) y el ministro del Interior Álvaro Elizalde (48%), en contraste con el jefe del Mineduc, Nicolás Cataldo, quien registra la peor evaluación con 24%.

    Finalmente, el estudio revela que un 57% cree que es poco o nada probable que se apruebe la ley de sala cuna universal, 63% opina lo mismo respecto de la reforma política y un 65% ve escasas posibilidades de que avance el proyecto FES, iniciativa destinada a reemplazar el CAE.

