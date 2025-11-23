BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    El candidato del Partido Republicano obtiene un 58% de apoyo frente al 42% de la abanderada de Unidad por Chile y la DC. Según el sondeo, la mayoría de los encuestados cree que el exdiputado será el próximo Presidente.

    Por 
    Roberto Martínez

    La encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la tercera semana de noviembre, arrojó que José Antonio Kast inicia la segunda vuelta presidencial con una ventaja significativa sobre su contendora Jeannette Jara.

    El aspirante del Partido Republicano alcanza un 58% de las preferencias, mientras que la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana llega al 42%, lo que marca una diferencia de 16 puntos.

    En cuanto a la expectativa presidencial, el sondeo consigna que un 62% de los consultados cree que el exdiputado opositor será el próximo Jefe de Estado, frente a un 28% que piensa que lo será la otrora ministra del Trabajo.

    El estudio también indagó en el comportamiento de los votantes de primera vuelta. Entre quienes apoyaron al líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, un 34% se inclina por Kast, un 22% por Jara y un 44% se declara indeciso, nulo o blanco.

    En el caso del legislador del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, el respaldo a Kast es prácticamente total, con un 92%, mientras que el resto no responde.

    Por su parte, los votantes de la excandidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se dividen entre un 60% que se inclina por Kast, un 21% por Jara y un 19% que aún no define su opción.

    Respecto a los atributos presidenciales, la ciudadanía considera más relevantes la capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, impulsar cambios sociales en educación, salud, pensiones y vivienda, hacer crecer la economía y generar empleo, y resolver los problemas del país.

    En este terreno, más de la mitad de los encuestados perciben a Kast como “capaz de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” (53%), “capaz de resolver los problemas de inmigración” (53%), “con autoridad y liderazgo” (52%), “capaz de hacer crecer la economía y generar empleo” (51%).

    Jara, en cambio, es reconocida principalmente por cualidades personales, siendo “cercana” (40%), “tolerante frente a la diversidad” (44%), “carismática” (40%) y “simpática” (42%)..

    La encuesta también midió la evaluación del gobierno del Presidente Gabriel Boric. En la tercera semana de noviembre, un 33% aprueba su gestión, lo que representa un alza de un punto respecto a la medición anterior, mientras que la desaprobación llega al 60%, cuatro puntos menos que la semana pasada.

    Más sobre:Segunda vueltaElecciones 2025José Antonio KastJeannette JaraEncuesta CademNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Bombardeos israelíes en Beirut provocan la muerte del número dos de Hezbolá, Haizam Alí Tabatabai

    Reportan fuga de un interno desde cárcel Colina II

    Trasladan investigación del “Papayagate” a la Fiscalía Regional de Coquimbo y se activa nueva etapa indagatoria

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición
    Chile

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Reportan fuga de un interno desde cárcel Colina II

    Trasladan investigación del “Papayagate” a la Fiscalía Regional de Coquimbo y se activa nueva etapa indagatoria

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El desconocido accionista chileno de Abra Group, futuro dueño de Sky Airline

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En vivo: Colo Colo quiere entrar en zona de Copa Sudamericana a costa de Unión La Calera
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo quiere entrar en zona de Copa Sudamericana a costa de Unión La Calera

    La U gana una batalla: se pone el overol para bajar a O’Higgins y sigue en la pelea por el Chile 2

    Con Brayan Cortés en el arco: Peñarol y Nacional quedan mano a mano en la primera final del campeonato uruguayo

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Bombardeos israelíes en Beirut provocan la muerte del número dos de Hezbolá, Haizam Alí Tabatabai
    Mundo

    Bombardeos israelíes en Beirut provocan la muerte del número dos de Hezbolá, Haizam Alí Tabatabai

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención

    50 estudiantes logran escapar tras secuestro masivo en colegio católico en Nigeria: más de 250 siguen retenidos

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”