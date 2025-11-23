Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

La encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la tercera semana de noviembre, arrojó que José Antonio Kast inicia la segunda vuelta presidencial con una ventaja significativa sobre su contendora Jeannette Jara.

El aspirante del Partido Republicano alcanza un 58% de las preferencias, mientras que la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana llega al 42%, lo que marca una diferencia de 16 puntos.

En cuanto a la expectativa presidencial, el sondeo consigna que un 62% de los consultados cree que el exdiputado opositor será el próximo Jefe de Estado, frente a un 28% que piensa que lo será la otrora ministra del Trabajo.

El estudio también indagó en el comportamiento de los votantes de primera vuelta. Entre quienes apoyaron al líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, un 34% se inclina por Kast, un 22% por Jara y un 44% se declara indeciso, nulo o blanco.

En el caso del legislador del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, el respaldo a Kast es prácticamente total, con un 92%, mientras que el resto no responde.

Por su parte, los votantes de la excandidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se dividen entre un 60% que se inclina por Kast, un 21% por Jara y un 19% que aún no define su opción.

Respecto a los atributos presidenciales, la ciudadanía considera más relevantes la capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, impulsar cambios sociales en educación, salud, pensiones y vivienda, hacer crecer la economía y generar empleo, y resolver los problemas del país.

En este terreno, más de la mitad de los encuestados perciben a Kast como “capaz de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” (53%), “capaz de resolver los problemas de inmigración” (53%), “con autoridad y liderazgo” (52%), “capaz de hacer crecer la economía y generar empleo” (51%).

Jara, en cambio, es reconocida principalmente por cualidades personales, siendo “cercana” (40%), “tolerante frente a la diversidad” (44%), “carismática” (40%) y “simpática” (42%)..

La encuesta también midió la evaluación del gobierno del Presidente Gabriel Boric. En la tercera semana de noviembre, un 33% aprueba su gestión, lo que representa un alza de un punto respecto a la medición anterior, mientras que la desaprobación llega al 60%, cuatro puntos menos que la semana pasada.