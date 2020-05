Calles a medio llenar en una ciudad porfiada

Santiago Centro, este domingo al mediodía. Un hombre trota a ritmo de tortuga, cruza el Puente Pío Nono en dirección al Parque Forestal, justo frente a la Plaza Italia. No lleva mascarilla y jadea bastante al correr. Pasa por el lado de tres policías que se voltean a mirarlo. Todo esta escena ocurrió apenas una hora después de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, criticara duramente a la Región Metropolitana por sus altas cifras de contagiados. “El llamado a la buena voluntad de los ciudadanos no ha sido suficiente”, aseguró, desde Valparaíso.

Caminando por el icónico parque, y pese a que ya no agrupa a las masas que congregaba hasta antes de la llegada del coronavirus, no es muy difícil ver grupos de vecinos amontonados junto a sus perros, compartiendo y riéndose. “¿Ustedes saben que esto va en contra de las medidas sanitarias?”, pregunta La Tercera. “¿Por qué no vas a sapear a otro lado, mejor?”, responde un hombre que, precisamente, no porta cubreboca.

El escenario fue cambiante en varios puntos de la capital. Hay resguardos y no los hay. Algunos respetan la distancia social y otros no.

En el Parque Bicentenario, de Vitacura, pese a que aquí todos portaban sus mascarillas, las medidas de aislamiento social eran parte del pasado. La liviandad con que muchos residentes se toman la propagación de la pandemia parece ya casi un hecho.

“¿Qué se puede hacer? Nos llaman a una nueva normalidad, nos abren los malls y después nos critican por salir. No entiendo”, dice Paula Flores Caamaño, abogada, de 27 años, quien compra en La Vega Central.

Este fue, probablemente, el punto que más personas reunió el domingo. Y era evidente que aquí el distanciamiento social no se respeta casi nada.

Bastó andar un par de pasos para notar la precariedad sanitaria que gobierna en el mercado de Recoleta. Gente tosiendo sin protección, enormes congregaciones de vendedores ambulantes y hasta un culto evangélico al aire libre formaban parte del escenario. “Las medidas que hemos tomado es que a la persona que ande sin mascarilla no se le atiende. No podemos hacer mucho más. Tenemos que comer también”, cuenta Francisco Millal (57), vendedor de café y comida desde hace 37 años.

Los cerros San Cristóbal y Santa Lucía, así como el Parque O’Higgins, permanecían hoy estrictamente cerrados. Plaza Ñuñoa estaba casi vacía. Pero igual había gente en las calles. En el Parque Bustamante, por ejemplo, algunos se reunieron a hacer deporte; el barrio Meiggs (que no abrió) tiene todo preparado para el Día de la Madre; Patronato se atiborró durante la semana y el Persa Biobío volvió a atender público. Y se desarrollaron muchas fiestas en departamentos, según algunas denuncias efectuadas a Carabineros.

Así vive Santiago el Covid-19. Ahora con más cuarentenas. A medio camino entre la norma y las mil razones para salir a la calle. Y con muchos contagiados.