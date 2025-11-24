BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cámara de Diputados aprueba la prórroga de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    Con 86 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones, ahora el debate continuará en el Senado.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Valparaiso, 18 de noviembre 2025 Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Cámara de Diputados aprobó la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

    Con 86 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones, el debate ahora continuará en el Senado. En la Cámara Baja, los parlamentarios dieron cuenta de los últimos atentados en la zona, señalando su preocupación por un posible aumento.

    El diputado Miguel Mellado (RN) apuntó que “mire, todavía no termina noviembre, y le quiero contar, ministro, y al gobierno, que van siete atentados terroristas en la Macrozona Sur. Promediamos un atentado cada tres días. Yo no sé qué están opinando en el gobierno si siguen destapando champaña de la supuesta baja de atentados que destapan champaña por algo que todavía no ha terminado”.

    Por su parte, el parlamentario Johannes Kaiser (PNL) acusó que “al principio de este gobierno, hablaban de la necesaria desmilitarización de la Araucanía y transformaron el Estado de excepción constitucional en un Estado permanente en el cual se violan los derechos constitucionales de los ciudadanos de manera sistemática, violando el espíritu mismo del Estado de excepción constitucional”.

    El diputado Leonardo Soto (PS), por su parte, señaló que “efectivamente, al hacer la revisión, es imposible no dejar de considerar que en la última semana había un recrudecimiento particularmente de incendios en distintos lugares de la Macrozona Sur”.

    En representación del Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, expresó que: “A mí me gustaría que hubiera un tono quizás distinto al momento de discutir la situación compleja que se vive en la macrozona sur, con el objeto de evaluar objetivamente lo que se ha hecho durante todo este tiempo, siempre ver en qué espacios se puede mejorar”.

    “Al 9 de noviembre del año 2017 había 349 eventos de violencia rural en estas cuatro regiones, tres regiones y media, porque comprenden solo dos provincias de la región del Biobío. A la fecha llevamos solo 299, al 9 de noviembre, esto se está actualizando toda la semana”, detalló el secretario de Estado.

    “Y por tanto había una disminución del 31% respecto del año anterior y de aproximadamente el 70% del año 2024 en relación al 2021, que fue el peor año en términos de eventos de violencia rural. Pero efectivamente, y ahí yo me hago cargo de lo que plantean los diputados, ha habido hechos relevantes, inaceptables en los últimos días, fines de octubre y principios de noviembre”, aceptó el ministro Elizalde.

    Cabe recordar que la medida está activa desde el 18 de mayo de 2022 y está es la 63° vez que renuevan el estado de excepción en la Macrozona Sur.

    Más sobre:Cámara de DiputadosMacrozona Sur

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Entel y Starlink estrenan Direct to Cell: usuarios ya pueden enviar mensajes con conexión satelital

    Trama bielorrusa: Corte de Santiago mantiene prisión preventiva para Vargas, Lagos y Migueles

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza

    Con retorno de especies nativas y del pez bagrecito: autoridades celebran recuperación del río Mapocho tras 15 años de saneamiento

    José Antonio Kast se reúne con familia Piñera Morel a 20 días del balotaje

    Fiscalía de Antofagasta afirma haber incautado la mayor cantidad de marihuana en la historia nacional

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    3.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    4.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    5.
    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cámara de Diputados aprueba la prórroga de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur
    Chile

    Cámara de Diputados aprueba la prórroga de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    Trama bielorrusa: Corte de Santiago mantiene prisión preventiva para Vargas, Lagos y Migueles

    Con retorno de especies nativas y del pez bagrecito: autoridades celebran recuperación del río Mapocho tras 15 años de saneamiento

    Entel y Starlink estrenan Direct to Cell: usuarios ya pueden enviar mensajes con conexión satelital
    Negocios

    Entel y Starlink estrenan Direct to Cell: usuarios ya pueden enviar mensajes con conexión satelital

    Autoridad brasileña destruye más de una tonelada de cerezas chilenas por presencia de una plaga

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Por agredir a un compañero: la insólita expulsión de jugador del Everton en su victoria ante el Manchester United
    El Deportivo

    Por agredir a un compañero: la insólita expulsión de jugador del Everton en su victoria ante el Manchester United

    Sevilla lamenta una derrota ante Espanyol en el regreso de Alexis Sánchez y la titularidad de Gabriel Suazo

    La Teletón obliga a reprogramar: la U cambia su partido ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
    Cultura y entretención

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza
    Mundo

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad