Cámara rechaza modificaciones del Senado y el proyecto de obligatoriedad del kínder pasa a discusión a Comisión Mixta

Esta mañana, la Cámara de Diputados votó en tercer trámite el proyecto que modifica la ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia.

Tras la discusión, las modificaciones hechas por el Senado fueron rechazadas con 66 votos a favor, 77 en contra, y 1 abstención, por lo que la Cámara envió a Comisión Mixta el proyecto.

La Comisión Mixta según se anunció, será integrada por los diputados Luis Pardo (RN), Juan Santana (PS) y Mario Venegas (DC), junto a las diputadas María José Hoffmann (UDI) y Camila Rojas (Comunes).

Si bien hace siete meses el proyecto se votó por unanimidad a favor en la Cámara, en su paso por el Senado éste fue modificado y se eliminaron los artículos que establecían la obligatoriedad del kínder, entre otras observaciones.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, previo a la discusión, hizo un llamado a los diputados a rechazar las enmiendas del Senado para aprobar así la obligatoriedad del kínder. Según expresó, al establecerse obligatoria la educación parvularia “se incorporaría la escolaridad de 6.500 niños” que hoy no asisten al kínder.

De acuerdo al titular de la cartera de Educación, un 66% de los párvulos que asisten tienen inasistencia crónica, es decir, no van porque los padres no lo encuentran necesario. Extender así la obligatoriedad de los años de educación, pasando de los 12 a los 13 años de escolaridad tiene entonces como objetivo “cambiar la cultura de los chilenos” y “poder evitar que las brechas de aprendizaje se profundicen luego en el tiempo”.

Durante la discusión, el diputado Mario Venegas (DC) expuso que si bien “no hay duda de la importancia de que todos los niños pasen por la educación parvularia”, el proyecto no responde a ciertas preguntas y genera una condición “que es complicada”.

Por ejemplo, cuestionó, ¿qué pasa con aquellos 6.500 niños que no están asistiendo al kínder, y a los que quiere apuntar este proyecto?. “¿Dónde están los jardines en los sectores rurales aislados más vulnerables para que esos alumnos vayan?.

Esta obligatoriedad, agregó, “más que ayudar puede perjudicar, y eso se omite”.

En esta misma línea, la diputada Camila Vallejo (PC) también destacó las falencias del proyecto previo a las modificaciones del Senado, señalando que este proyecto hace que la responsabilidad recaiga solo en los padres y no en el Estado. “El espíritu del proyecto lo compartimos”, indicó, sin embargo, agregó, hay un porcentaje de la población que no puede enviar a sus hijos al kínder “no porque no quiera”, sino porque “a veces no están las condiciones para llevarlos”.

Por otra parte, el diputado Leonidas Romero (RN) sostuvo que este proyecto de ley busca “disminuir la brecha educativa”, por lo tanto hizo un llamado a mantener la postura que primó en el primer trámite en la Cámara cuando se aprobó el proyecto y rechazar así las modificaciones propuestas por el Senado.

Del mismo modo, el diputado Enrique van Rysselberghe (UDI) hizo un llamado a la Cámara para que tanto los diputados de oficialismo como de oposición “recobremos este compromiso original de aprobar un proyecto de kínder obligatorio”. Para esto, indicó, debían votar rechazo.

“Rechazar porque las modificaciones que ha introducido el Senado son incompatibles con el objetivo original”, detalló. “Se trata de un documento que ha perdido toda su trascendencia y que considero no presentable para la ciudadanía”.