Cancillería “expresa su más enérgica condena” por la aprobación del plan de Israel para la ocupación de Gaza

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su “más enérgica condena” al plan aprobado por el Gabinete de Seguridad de Israel para ocupar la Franja de Gaza.

El gobierno de Benjamin Netanyahu comunicó que las fuerzas israelíes “se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza mientras brindan ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.

Tras el anuncio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su rechazo por la nueva estrategia del Ejército de Israel y advirtió que tendrá “consecuencias catastróficas” para los civiles palestinos.

Misma postura que replicó Cancillería a través de un comunicado en el que aseguró que la medida “contraviene gravemente el derecho internacional y amenaza con profundizar la crisis humanitaria, política y de seguridad en la región”.

Asimismo, manifestaron que “esta situación dejaría a Israel, de facto, en condición de potencia ocupante, con todas las responsabilidades jurídicas que ello conlleva bajo el derecho internacional humanitario".

En el comunicado también plantean que “la posible consolidación de una ocupación total sobre Gaza podría empujar a cerca de 2 millones de personas a condiciones extremas de vulnerabilidad".

Por lo mismo, abogan por retomar las sendas del diálogo para “alcanzar una paz duradera, que garantice la coexistencia de Israel y Palestina, dentro de fronteras reconocidas internacionalmente”.