Carabinero fallecido en Talca es ascendido póstumamente en homenaje a su trayectoria

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, anunció el ascenso póstumo del sargento segundo Ricardo Belmar, quien falleció la tarde del jueves tras un accidente de tránsito en Talca, al grado de Suboficial Mayor.

Belmar, motorista de la sección Centauro de Talca, murió mientras se dirigía a colaborar en un procedimiento policial.

Tras el accidente, fue trasladado al Hospital de Talca, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En ese sentido, la medida busca reconocer “todo lo que dio por la comunidad, por su vocación, por su compromiso y por su entrega permanente para lograr un país más seguro”, según indicó Araya.

El coronel Pedro Vargas, prefecto de Carabineros de Talca, destacó su compromiso y profesionalismo, destacando que “luego de haber prestado colaboración en un procedimiento, escuchó las comunicaciones policiales y se dirigió a apoyar a sus compañeros en una persecución de un delito flagrante”

“Esto demuestra su vocación y entrega hacia la comunidad”, sentenció.