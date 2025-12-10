Carabinero repele con su arma de fuego a asaltantes que realizaban encerrona en Santiago

Un capitán de Carabineros utilizó su arma de fuego durante la noche del martes para repeler un grupo de asaltantes que realizaba una encerrona a otro vehículo en la comuna de Santiago.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos se registraron a las 23:40 horas, cuando el funcionario policial que transitaba por calle República, al llegar a la intersección con Av. Libertador Bernardo O’Higgins se percató que de otro vehículo descendieron siete sujetos armados con el fin de robar un automóvil que se encontraba en el lugar.

El funcionario de Carabineros descendió de su vehículo identificándose como Carabinero y tras escuchar disparos utilizó su arma de fuego provocando la huida de los sujetos.

De acuerdo a la información entregada, los sujetos de todas formas sustrajeron el vehículo escapando en dirección desconocida.