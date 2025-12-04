Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a iglesia evangélica en San Bernardo
Uno de los individuos capturados mantiene un amplio prontuario policial, con 23 detenciones previas, 17 de ellas vinculadas a robos en lugar no habitado.
Efectivos de la 62° Comisaría de Carabineros de San Bernardo concretaron la detención de dos personas acusadas de ingresar a robar a una iglesia evangélica.
Los individuos forzaron la reja de protección de una ventana para acceder al recinto religioso ubicado en avenida Condell y sustraer una serie de artículos.
El ilícito quedó registrado en las cámaras de seguridad del templo.
Alertados por el robo, los carabineros acudieron al lugar ubicando a los sujetos a pocos metros de la iglesia.
Los detenidos fueron reconocidos por las víctimas al momento de su aprehensión.
Entre las especies recuperadas se encuentran artículos tecnológicos avaluados en aproximadamente $1.500.000.
Uno de los individuos, un hombre adulto, mantiene un amplio prontuario policial, con 23 detenciones previas, 17 de ellas vinculadas a robos en lugar no habitado.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.