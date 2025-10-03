Carabineros detiene a ocho sujetos por encerrona a camionero en Renca

Cerca de las 09.00 horas de este viernes, personal de Carabineros concretó la detención de ocho sujetos vinculados al robo que afectó al conductor de un camión de transporte en la comuna de Renca.

Premunidos con armas de fuego, los sujetos intimidaron al camionero obligándolo a descender del vehículo de carga.

Tras esto, uno de los asaltantes tomó el control del camión para darse a la fuga, seguido de dos automóviles en los que se desplazaba el resto de la banda.

De acuerdo a la información policial preliminar, uno de esos automóviles mantenía encargo vigente tras ser sustraído en un robo con intimidación en la comuna de Quilicura.

La alerta por lo ocurrido al camionero fue entregada por un funcionario policial que se encontraba en condición de franco y se desplazaba en su vehículo particular al momento de advertir el ilícito.

El suboficial entregó detalles específicos que permitieron de inmediato, activar un amplio despliegue policial para ubicar a los asaltantes en la Autopista Central, a la altura del camino local La Vara, en la comuna de Lo Espejo.

El personal de Carabineros concretó la detención de los ocho involucrados, además de la recuperación de los dos automóviles utilizados en la comisión del delito y la incautación de inhibidores de señal.

El procedimiento fue coordinado por un helicóptero institucional de la policía uniformada, lo que facilitó un control aéreo efectivo del desplazamiento de los vehículos involucrados.