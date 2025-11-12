Carabineros detiene a tres personas sorprendidas descargando mercadería de camión de reparto robado en Cerro Navia

Personal de la 45° Comisaría de Carabineros de Cerro, ante información recibida desde la Central de Comunicaciones (Cenco) de la policía uniformada, realizó un procedimiento ante el robo que afectó a un camión de reparto de mercaderías.

El vehículo mantenía su sistema GPS activado y el personal policial se trasladó de inmediato hasta la intersección de Río Douro con Las Luciérnagas, encontrando allí el camión y a unos sujetos que descargaban la mercadería hacia el interior de una vivienda del sector.

El conductor del camión y sus dos peonetas estaban dentro de la caja de carga.

Al constatar lo que estaba ocurriendo, los funcionarios policiales procedieron a ingresar al inmueble, percatándose de la presencia de un individuo que portaba un arma de fuego y que intentó darse a la fuga, deteniéndolo a aproximadamente 50 metros del lugar.

En tanto, otros funcionarios siguieron a un segundo individuo que también huyó, logrando su detención a unos 100 metros del sitio.

Dentro del inmueble permanecía una mujer que también fue detenida.

En la revisión correspondiente, se encontró en el interior del camión un inhibidor de señal activado. Al interior del inmueble, en tanto, los carabineros ubicaron una segunda arma de fuego.

Los detenidos, mayores de edad, tienen antecedentes policiales por delitos similares.