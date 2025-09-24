SUSCRÍBETE
Nacional

Carabineros detiene a un chileno y dos extranjeros con casi 270 kilos de marihuana

Personal uniformado realizó diligencias en La Higuera y La Serena.

José NavarretePor 
José Navarrete

Tras diversas diligencias efectuadas en sectores rurales y urbanos de las comunas de La Higuera y La Serena, por el Departamento OS7 de Carabineros, personal uniformado detuvo a tres individuos, un chileno y dos extranjeros, y logró incautar casi 270 kilos de droga.

El procedimiento se inició en la Ruta 5 Norte, a la altura del sector Trapiche, en La Higuera, tras la fiscalización a un sujeto que, de acuerdo a los antecedentes recopilados, cumplía funciones de “avanzada” de un vehículo que trasladaba la sustancia.

Con esta información, se realizaron patrullajes que permitieron ubicar un automóvil abandonado en el exterior de una posada con droga.

Posteriormente, en recorridos por rutas interiores, se controló a otro individuo y gracias al trabajo coordinado con la Sección OS7 Atacama, mediante el análisis de imágenes y registros, se logró establecer su participación como conductor del vehículo que transportaba la droga, procediendo a su detención.

Por otro lado, mediante labores de inteligencia y monitoreo de GPS, se identificó un tercer vehículo vinculado al procedimiento, cuyo conductor fue ubicado en la comuna de La Serena. Durante su detención, se le incautó entre sus vestimentas una munición calibre 9 mm.

Los tres detenidos, de nacionalidades chilena, argentina y venezolana, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la correspondiente audiencia de control.

En total, la policía uniformada incautó en este despliegue 269 kilos 370 gramos de marihuana elaborada y distribuida en 173 paquetes, además de dinero en efectivo, tres automóviles sin encargos, dos equipos de GPS, dos equipos radiales, especies y documentos asociados al delito.

