Carabineros detuvo a tres sujetos que chocaron al intentar evadir fiscalización policial

A las 07.25 horas de este viernes, personal de la 12° Comisaría de Carabineros de San Miguel detuvo a tres personas que se desplazaban en un vehículo que evadió una fiscalización.

Los ocupantes del automóvil, un hombre de 23 años y dos mujeres de 19 y 15 años, habrían estado robando teléfonos celulares a transeúntes en el sector.

En la intersección de José Joaquín Prieto con Departamental, el conductor intentó evadir un control de Carabineros, colisionando con otros dos vehículos.

El choque generó la interrupción de las dos primeras pistas de circulación de avenida Departamental, sin registrarse personas lesionadas.

Tras la colisión, Carabineros logró la detención de los tres ocupantes del automóvil que no mantenían antecedentes penales.

En el procedimiento, además, se incautaron cuatro teléfonos celulares desde el interior del vehículo que se presume fueron robados antes del choque.