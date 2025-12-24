SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Carabineros inaugura sala de estimulación temprana para hijos de funcionarios en Temuco

    ”Fuertes en el combate contra el crimen, pero también en preocuparnos por nuestros carabineros”, destacó el general director Marcelo Araya

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En una ceremonia encabezada por el general director, Marcelo Araya, acompañado de su esposa, Janet Morales, en representación de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, la Dirección de Salud de la policía uniformada inauguró este martes la sala de estimulación temprana que operará en el centro médico institucional de Temuco.

    La sala está preparada con equipos de alta tecnología orientados al desarrollo integral de los hijos de funcionarios de Carabineros que requieran apoyo profesional de salud desde su nacimiento hasta los nueve años.

    La ceremonia contó con la presencia de los generales jefes de Zona COP e Intervención Sur y Zona Carabineros Araucanía Cristian Mansilla y Miguel Herrera, además de familiares de uniformados.

    Todos los asistentes resaltaron la importancia y el hito que se marca institucionalmente con estas nuevas dependencias, cuyo objetivo principal es responder tempranamente a las necesidades transitorias o permanentes del desarrollo infantil de los hijos de funcionarios.

    ”Fuertes en el combate contra el crimen, pero también en preocuparnos por nuestros carabineros”, destacó el general director Marcelo Araya, resaltando que la sala “es una ayuda importantísima para las familias”.

    El equipo de esta nueva sala estará conformado por kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, educadoras diferenciales, psicólogas y enfermeras, todos asesorados por profesionales del Centro de Rehabilitación Integral (Cricar), reconocido por su modelo terapéutico orientado al desarrollo temprano.

    “Así como nos preocupa por una parte combatir el crimen organizado, con esa misma fuerza estamos ocupados de las familias, de que nuestros carabineros, detectives y gendarmes estén bien y también sus familias (…) como general director no me cansaré en realizar todas las acciones para que nuestro personal esté de la mejor forma posible, que tengan todos los elementos y las condiciones para poder realizar el mejor servicio posible, pero también les damos las condiciones para que se puedan desarrollar y puedan tener estos espacios de tranquilidad, estos espacios de calidez y de cariño”, expresó el general Araya.

    Más sobre:Carabineros

