Carabineros realizó ceremonia de develación de bustos en honor a sus mártires

En una ceremonia realizada en el Patio de Doctrina de la Escuela de Formación de Carabineros, se llevó a cabo la develación de bustos en homenaje a tres mártires de la institución: los suboficiales mayores Eugenio Sebastián Nain Caniumil, Carlos Retamal Jaque y Rita Olivares Raio.

El acto fue presidido por el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, que estuvo acompañado por altas autoridades de la institución y familiares de los mártires.

La ceremonia contó además con la presencia de delegaciones representativas de los distintos planteles formativos de la policía uniformada.

Las obras fueron realizadas por el médico cirujano y escultor Héctor Valdés Peñailillo, que entregó este aporte a la institución tras diversas gestiones para materializar el homenaje.

El general Araya entregó un discurso en el que destacó el legado de servicio, compromiso y entrega de los homenajeados.

Araya destacó que este homenaje reafirma el compromiso de Carabineros de Chile con la memoria de quienes entregaron su vida en actos del servicio, constituyéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones de carabineros en formación.