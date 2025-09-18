Carabineros recupera tres vehículos robados durante patrullaje en Santiago: hay dos detenidos

Durante un patrullaje preventivo ayer por la tarde en Santiago, Región Metropolitana, Carabineros recuperó tres vehículos robados.

Según informó el teniente coronel de la 4a Comisaría Santiago, Pedro Olguín, a eso de las 18.30 horas del miércoles los uniformados revisaron las patentes de los vehículos estacionados al exterior de un inmueble ubicado en calle Pedro León Ugalde.

Al notar que tres de ellos -dos automóviles y una motocicleta- tenían encargo por robo vigente, el personal policial ingresó al domicilio. Allí incautaron un arma de fuego con su número de serie borrado, un cargador y nueve municiones calibre 9 mm sin percutar, además de una pistola y ocho municiones calibre 38 en similares condiciones.

Durante ese allanamiento los efectivos detuvieron a un hombre y a una mujer mayores de edad, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.