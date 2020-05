Carolina Leitao: “Lejos, el principal problema aquí en Peñalolén es la incertidumbre económica”

“¡Oiga, quiero mi caja!”, gritaba este martes -cerca de las 11 horas- una señora asomada por la ventana de su departamento, en la Villa La Candelaria, en el sector alto de Peñalolén, mientras observaba cómo en el block continuo al suyo un ejército de personas -lideradas por el subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando, y la alcaldesa DC Carolina Leitao- repartía las primeras 700 cajas familiares enviadas por el gobierno para entregar a los sectores más vulnerables de esta comuna precordillerana. Contrario a lo que se podría pensar en tiempos de cuarentena, desde este lugar se aprecia una capa negra de esmog cubriendo la capital, lo que hace más dramático el paisaje.

Con el incesable ladrido de los perros de fondo, decenas de funcionarios sólo provistos de mascarillas (no con guantes, micas ni trajes blancos como se apreció en las imágenes de la primera jornada de entrega) bajan cajas de las camionetas y las suben por las escaleras de los blocks para entregarlas a los vecinos, que se asoman a sus puertas con impaciencia, muchos creyendo que se acabarán antes de que toquen a sus puertas. Si aquello llegara a pasar, el problema sería mayor. Por ello, el proceso es supervisado por funcionarias de la PDI, quienes siguen el proceso desde abajo, atentas a una posible intervención.

La entrega de las cajas (que en este caso son dos: kit 1 y kit 2) no es fácil: para agilizarlo, el funcionario o voluntaria pide al dueño o dueña de casa que muestre su carné de identidad, quien parte a buscarlo y le saca una foto que luego adjunta a la dirección. Esa foto es enviada a otra funcionaria que va llenando una ficha oficial a mano.

Pero el proceso está lleno de imprevistos: “Oiga, alcaldesa, mi caja viene rota”, reclama una señora solicitando su reemplazo inmediato.

Antes de partir a otro barrio, y con la adrenalina alta, conversamos con Leitao: “Es un procedimiento complejo, hay que armar tremendos equipos y usted ve el despliegue que hay que hacer al llegar a un barrio. Si no aumentamos la entrega diaria de cajas, esto puede demorar mucho. En Peñalolén yo calculo que son cerca de 40 mil cajas y hoy entregamos 700, entonces hay que aumentar el ritmo por lo menos a 1.500 diarias para llegar a todas las familias en un mes”.

¿Cómo manejará esa espera y la inquietud de algunas familias?

Tenemos un sistema de distribución de cajas que implementó la municipalidad antes del anuncio del Presidente Piñera y con eso hemos estado paliando la situación de muchas familias. También montamos 25 cocinas comunitarias en distintos puntos de la comuna y queremos llegar a 30. No son ollas comunes, son cocinas de las juntas de vecinos en que la municipalidad compra los insumos, en el barrio se organizan para cocinar, y voluntarios, la mayoría jóvenes, distribuyen las colaciones.

Se prevé que la cuarentena se extenderá, al menos, dos semanas más, ¿cuánto cree que es lo máximo que puede aguantar la gente más humilde de su comuna en sus casas?

Creo que mucha gente ya no aguanta ni un día más, pero deben hacerlo hasta que sea necesario, porque tenemos alrededor de cien contagios diarios. El Hospital Luis Tisné (Av. Las Torres 5150) está colapsado. No ha aparecido en la televisión, pero ya empezaron los traslados de pacientes.

Peñalolén ha sido noticia por protestas en algunos sectores, ataques a comisarías con fuegos artificiales y el no respeto al toque de queda...

Y siguen, anoche, antenoche… Con el toque de queda se ha detenido a muchas personas, pero los fuegos artificiales continúan, la gente tiene stock; la pregunta es de dónde salen, quién los vende, cómo llegan aquí… Eso lo debería responder una investigación policial más efectiva.

¿Hay lugares donde los narcos han llegado con ayuda antes que el gobierno y el municipio?

No me consta, no tengo denuncias. Sí tenemos denuncias de gente que sigue traficando, que les entregamos a las policías y a la fiscalía para que hagan su pega.

Los alcaldes de la RM están coordinados por un WhatsApp, ¿cómo se tomó desde los municipios el llamado del Presidente a un acuerdo de unidad nacional?

(Leitao mira su iPhone) La verdad es que las conversaciones han sido muchas otras, menos esa. No ha sido tema, estamos todos full en el tema de la distribución de las cajas. Nosotros estamos tratando de que la gente no pase hambre, pero lejos el principal problema, el tema más complejo aquí en Peñalolén, es la incertidumbre económica. Si a ti te dicen esto (cuarentena, coronavirus) parte mañana y termina en 15 días, tú te organizas, pero esto no tiene fecha de término, no se sabe nada; entonces la incertidumbre en la gente es angustiante, tremenda.

La llegada del ingreso familiar de emergencia será una ayuda…

Sí, pero no sabemos a quién le va a llegar, no tenemos la información de las familias beneficiadas.