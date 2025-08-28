SUSCRÍBETE
Nacional

Caso Bruma: Valencia espera decisiones “a la brevedad” de la fiscalía regional tras indagatoria de la Armada

"Las conclusiones son un antecedente muy relevante para los efectos de tomar la decisión", dijo el fiscal nacional.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El fiscal nacional, Ángel Valencia, fue consultado este jueves -durante una pauta del Ministerio Público junto a la PDI- por la investigación administrativa de la Armada en el caso del naufragio de la lancha Bruma, y si aquello permitirá formalizar a los imputados en la causa.

Ante eso, la autoridad de la Fiscalía Nacional sostuvo que es “una decisión que tiene que tomar la Fiscalía Regional de Biobío”, sin embargo, explicó que “por la naturaleza del delito, por su posible calificación jurídica, efectivamente la investigación administrativa de la Armada y las conclusiones que se obtengan en ella son un antecedente muy relevante para los efectos de tomar la decisión”.

“Pero es una facultad de la Fiscalía Regional de Biobío que estoy seguro que va a ejercer a la brevedad que los antecedentes de la investigación lo permitan”, agregó Valencia.

Los hechos que se investigan se relacionan con las razones tras el naufragio de la lancha bacalera Bruma, con la que se perdió todo contacto a las 2.00 horas del pasado 30 de marzo. En la nave había abordo siete tripulantes, todos pescadores artesanales.

La hipótesis que se maneja hasta el momento es una colisión, la cual involucra al barco Cobra, de la empresa Blumar, un pesquero industrial que según sus elementos de rastreo habría pasado por donde estaba fondeado el Bruma, chocando la embarcación menor.

