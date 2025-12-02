VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Caso Gatica: Fiscalía afirma que Crespo desatendió instrucciones de Carabineros de disparar a la parte baja del cuerpo en protestas

    Este martes comenzaron los alegatos de clausura del juicio donde el Ministerio Público acusa al exteniente coronel Claudio Crespo por las graves lesiones que afectaron al ahora diputado electo. "Estoy muy esperanzado y confiado del proceso”, dijo Gatica a la salida.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    217 jornadas tuvo el juicio al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, por las lesiones contra el ahora diputado electo Gustavo Gatica, hasta llegar a los alegatos de clausura que partieron este martes.

    Fueron los fiscales Ximena Chong y Francisco Ledesma, de la zona Centro Norte, quienes partieron con esta etapa final del juicio, donde las partes intervinientes expondrán sus últimos argumentos a la espera de lo que resuelva el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Los magistrados encargados de dar el veredicto serán Cristina Cabello, Carolina Herrera y René Bonnemaison.

    El Ministerio Público acusa como autor a Crespo por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra Gatica, en el marco de una protesta ocurrida el 8 de noviembre de 2019, días después de que se originara el estallido social. Mediante un disparo intencionado, dice la Fiscalía, Crespo dejó completamente ciego a Gatica, quien ese día participaba de una protesta en Plaza Baquedano.

    El propio diputado electo llegó este martes al tribunal acompañado de su pareja para escuchar los alegatos de los persecutores, que se extendieron por casi dos horas.

    “Con los argumentos de cierre que a contar de hoy expondremos al tribunal, la participación punible del acusado quedará de tal modo clara, que su condena se presentará como un paso del todo razonable“, partieron exponiendo los fiscales.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Crespo habría desatendido instrucciones de Carabineros

    Parte de los alegatos de la parte acusadora se centró en señalar que Crespo desatendió las instrucciones de Carabineros respecto a no disparar armas antidisturbios a la parte superior del cuerpo de los manifestantes.

    El fiscal Ledesma dijo que Crespo no atendió esa orden en tres ocasiones: “El día 8 de noviembre de 2019, día en que resultó lesionado el señor Gatica, hubo tres comunicaciones radiales, a través de la frecuencia de Comando y Control que ordenaron que en el evento de hacer uso de la escopeta antidisturbios debía dispararse a la parte baja del cuerpo y nunca a la parte alta del cuerpo del manifestante: claramente esa fue una instrucción no cumplida por el acusado Crespo Guzmán, conforme quedó demostrado en este juicio".

    Esa instrucción habría llegado a las 10.15, 12.20 y las 15.02 del 8 de noviembre, vale decir, en horarios previos al hecho investigado. “El acusado, simplemente decidió no acatar”, dijo Ledesma.

    En la etapa probatoria de la defensa de Crespo, uno de los puntos clave de sus abogados fue asegurar que quien disparó los perdigones que le costaron perder la vista a Gatica, fue otro uniformado de Carabineros, el capitán José Cárdenas, de similares características físicas al imputado y quien también participó en los piquetes policiales que se desplazaban para disuadir las protestas en ese sector.

    En ese sentido, el abogado Pedro Orthusteguy acusó que la Fiscalía no estaba trabajando bajo el principio de objetividad que debe regir para los fiscales. Un punto repetido por el Ministerio Público. “Intentaron por todas las vías posibles hacer creer al tribunal que el autor de las lesiones había sido un subalterno suyo, el capitán José Cárdenas Morgado, pese a que eso resultaba imposible, tanto por la temporalidad de sus disparos, la forma y dirección de los mismos, la dispersión de las postas y los obstáculos que se interponían entre éste y la víctima”, dijo Ledesma ante el tribunal.

    A diferencia de lo que han sido otras jornadas a lo largo del juicio, a la salida de la audiencia la fiscal Chong sí atendió a la prensa: “Durante las próximas jornadas vamos a exhibir los restantes elementos de prueba producidos durante el periodo correspondiente, que a nuestro juicio acreditan la responsabilidad del señor Claudio Crespo”. Este miércoles el tribunal ordenó un receso y el jueves se retomará con nuevas exposiciones de la Fiscalía.

    Por su lado, Gatica tras la audiencia señaló que esperaba que se hiciera justicia y que el tribunal entregara una condena. “Me siento bastante confiado. Creo que ha sido un proceso largo, pero eso también habla de que ha sido un proceso responsable y serio. La Fiscalía, en conjunto con la PDI, han hecho un trabajo superresponsable que ha tardado casi cinco años. Eso habla de la calidad de las pruebas, de lo robusto que es la propuesta. Entonces, estoy muy esperanzado y confiado del proceso”, comentó el futuro parlamentario.

